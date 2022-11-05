HBO《西部世界》不獲續訂第五季　高分神劇腰斬主演照袋人工

《西部世界》（Westworld）於2016年10月首播，第一秀其中兩集並曾於IMDb中創下9.7和9.4分的高分成績，更被不少外國觀眾評為「神劇」，深受歡迎。經歷多年，第四季於本年6月首播，可是卻不復當年勇，更有觀眾直指結局爛尾。



對《西部世界》的粉絲來說，Ford的死從來都是一條伏線。（劇照）

直到2022年11月，HBO宣布不再續訂《西部世界》（Westworld），亦意味住這套神劇終於玩完。有網民討論，表示原因可能出自《西部世界》影集創作人 Jonathan Nolan和Lisa Joy轉投了HBO對手Apple TV+，為其拍攝新影集《Foundation》所致。

《西部世界》在第四季完結。（《西部世界》電視劇照）

也有外國媒體報道，指由於與HBO母公司華納調整品牌，大減製作預算的決定有關。雖然《西部世界》第五季無緣面世，但是劇中主演《西部世界》Evan Rachel Wood、Thandie Newton、Jeffrey Wright、Ed Harri）與Aaron Paul等於上年已簽約出演，所以就影集被取消，他們仍可獲得近1,500萬美元的片酬。不過對比一季超過一億美元的影集製作費，與其繼續這個不再受愛戴的影集，似乎不續訂更為實惠。