HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of the Dragon),憑明快節奏及刺激權鬥情節獲得大量好評,更有不少劇迷大讚超越了《權力遊戲》。劇集於香港時間今早(24日)10時播出最後一集,可惜結局及完整內容竟於日前遭網上外洩。

《權力遊戲》前傳《龍之家族》播出後大獲好評。(劇集海報)

結局被外洩,HBO發言人立即發聲明點名斥發行商︰「結局外泄源頭來自EMEA地區(歐洲、中東以及非洲)的一家發行商,我們對此種非法行為,破壞了一眾忠實劇迷的觀影感受而感到非常失望。」HBO強調會監察事件,並遏止結局在網上流傳。

可惜結局及劇照竟然遭網上外洩。(劇照)

對於被劇透,大部分粉絲都認為做法不恰當,加上有些劇迷還未看到最後一集,或者等待整季播完後才一口氣煲劇,無辜被劇透確實影響到觀看感。其實這並不是HBO首次遇上外洩事件,《權力遊戲》在2017年播出第7季時,都遇過同樣事情,當時HBO指是某個合作片商意外地將劇集流出。