2022年末三部最期待韓劇　河智苑姜河那《謝幕：樹立而死》先開播

2022年接近尾聲，可是今年仍有三部被稱為最萬眾期待的韓劇未播出，包括《謝幕：樹立而死》、《財閥家的小兒子》和《The Glory 黑暗榮耀》，當中《謝幕：樹立而死》已率先於上周開播，更創下了7.2%不錯的收視，究竟這三部作品吸引的地方是甚麼呢？



《謝幕：樹立而死》率先開播，觀眾暫時一致好評。（劇照）

1. 《謝幕：樹立而死》高斗心、姜河那、河智苑、權相佑

《謝幕：樹立而死》已率先於上月31日開播，首播收視高收7.2%，成績相當不錯。劇集講述酒店創始人高斗心死前希望再與北韓的家人見面，身為舞台劇演員的姜河那接到了扮演對方孫子的提議，陪她完成最後的心願。

劇集集合了神一般的強大卡司，姜河那和高斗心兩大實力派繼《山茶花開時》後二度合作外，也是河智苑事隔3年的回歸作，因此早在陣容公布後已掀起熱議。除了一眾主演外，成東鎰及權相佑等也將陸續出場。暫時網絡上好評不斷，紛紛大讚演員演技自然，快速將觀眾帶進戲中感動的部分。

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香港劇迷也能夠在黃Viu煲劇平台上同步收看《財閥家的小兒子》。（劇照）

2. 《財閥家的小兒子》：宋仲基、李星民、申鉉彬

宋仲基率領的《財閥家的小兒子》即將在本月18日開播，這次他挑戰一人分飾兩角，飾演效忠財閥家「順陽集團」10年以上，卻被誣陷私吞資金被殺害的「尹賢宇」，他重生後成為「順陽家」中的第三代小兒子「陳道俊」，並計劃進行一連串報仇。

由於宋仲基於上部作品《黑道律師文森佐》中表現出色，因此這次以《財閥家的小兒子》再回歸，未計李星民和申鉉彬等好戲對手，單是他一人已相當吸引。這次亦將是宋仲基出道14年來首次一人挑戰兩角，絕對能夠考驗他的好演技。劇集開播將連續三天播出，香港粉絲也能夠在黃Viu煲劇平台上同步收看。

《The Glory 黑暗榮耀》預計下月開播。（Netflix）

3. 《The Glory 黑暗榮耀》：宋慧喬、李到晛、林智妍、廉惠蘭等

最後一部則是由宋慧喬搭檔李到晛主演的《黑暗榮耀》，劇集講述宋慧喬高中遭受校園暴力，被迫退學放棄建築師夢。為了報復，她成為了一間私立小學的老師，等待加害者小孩入學；李到晛這次將飾演一名在溫室長大，有着清新笑容的整形外科醫生，暫時未知與宋慧喬會有怎樣對手戲。

劇集早在7月已公開了演出陣容，預計12月會正式播出。《黑暗榮耀》將是宋慧喬繼《太陽的後裔》後再次與金銀淑作家合作的作品外，觀眾更加好奇劇中黑化後她與新搭檔的李到晛相差14年，之間會刷出甚麼新火花。

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