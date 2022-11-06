佘詩曼憶奪港姐季軍係意料之外　曾不忿被屈練就高EQ：食唔少死貓

視后佘詩曼近日接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，佘詩曼選港姐出身，5歲已被身邊人遊說選港姐，「我有少少抗拒呢件事，（覺得）好煩呀你哋。」佘詩曼從瑞士大學酒店管理畢業後回港，找不到工作，媽媽再度催促她選港姐卻因此鬧交，最後在朋友鼓勵下才決定參選，她憶述：「我好震驚，你係我最好朋友，竟然企喺我媽咪嗰邊？跟住我真係好似電視劇劇情咁，我同學幫我攞晒報名表，幫我填晒、交埋，變咗真係參加咗啦。」

視后佘詩曼是1997年港姐季軍。（TVB截圖）

佘詩曼1997年參選，問答環節5題答錯4題，仍神態自若，自信滿滿令人印象深刻。佘詩曼自言中學讀女校，性格怕醜唔識同人相處，加上家教嚴格，令她有社交恐懼，而她參選期間非常緊張，沒太大自信爭贏冠軍，入到總決賽已心滿意足，最後攞到季軍是出乎意料之外，「攞到第3名勁開心，唔使輸呀！」

樣子甜美的佘詩曼很快就成為了TVB的一線當紅花旦，所拍攝的作品都是高收視的保證。(《十月初五的月光》劇照)

雖然半推半就參選入行，但佘詩曼自言經深思熟慮才決定做演員，從小很清楚自己目標。佘詩曼入行初期被批雞仔聲及演技欠佳，她稱面對壓力時會選擇至少搵4位朋友以上發洩，「講到第5次之後呢，都覺得冇乜嘢㗎喎！講到自己都滑晒之後，問返自己點解要咁嬲呢？」

佘詩曼人緣好，與曾志偉更是好友。（佘詩曼微博）

佘詩曼又會食雪糕哄自己開心，並靠沖涼冥想沉澱反省自己。迎來負評時，年輕的佘詩曼會大感不忿，長大後漸有自信，將他人抹黑置諸腦後，「當時都食唔少死貓，但經歷咗咁耐之後，你哋講乜咪講乜囉。」並學懂謙卑接受批評。

佘詩曼。（VCG）

47歲的佘詩曼愛情至今未有斬獲，她自認沒有婚姻焦慮：「我好衷心咁話畀大家聽，我而家好幸福。我有健康、屋企人，好多好朋友，鍾意嘅工作，我食得瞓得玩得，開心滿足，做人要滿足，只要你滿足就好幸福。至於Extra嘅嘢，係咪人哋有嘅嘢我都要有呢？咁你要自己衡量囉！」佘詩曼又認為：「有得就有失，成正比嘅。如果你想追求某一樣嘢，其他方面就會遜色少少。」

佘詩曼話現在好幸福。（小紅書圖片）

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