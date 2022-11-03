鄧文迪長女戀情曝光一眼揀中CEO男友　次女Chloe超模氣質五官精緻

現年53歲的美國華裔名流鄧文迪（Wendi Deng）2013年與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）離婚，兩女Grace及Chloe則交由鄧文迪照顧。

傳媒大亨梅鐸及前妻鄧文迪都是特朗普家人的好友。（VCG）

現年21歲的長女Grace出落得婷婷玉立，雖然外表未算得上驚艷，但勝在氣質優雅、斯文大方。含金鎖匙出世的Grace從來不愁衣食，但在鄧文迪的嚴格教導下，Grace沒有養成大花筒習慣，反而不時被拍到只穿上平民品牌服飾，打扮樸素。另外，Grace憑優秀成績考入耶魯大學，且彈琴畫畫樣樣精通，從小又跟媽媽出席各大社交場合，學識不少交際手段，各方面條件都出色。

而妹妹Chloe則考上了名校史丹福大學，長相較似媽媽，五官比姊姊精緻，身形瘦削有超模氣質，不過Chloe將Instagram設為私人帳號，低調生活。

左為Chloe，加為Grace，兩姊妹都斯文大方。（IG@gracehmurdoch）

近日Grace自爆戀情，於Instagram曬出多張與男友Hugo Carney的甜蜜照。Grace偕男友到沙灘玩，坐在吊床上曬太陽，又共同出席社交場合依偎望向鏡頭甜笑，男友又錫向Grace的頸項，大放閃光彈。

（IG@gracehmurdoch）

Grace男友Hugo Carney來頭不小，據報導指，其父親Jay Carney為前美國總統奧巴馬的白宮發言人，Jay Carney離任後則入職亞馬遜公司。而Hugo亦年輕有為，除了就讀耶魯大學之外，他年紀輕輕已於華盛頓創立了一間科技初創公司，更組過樂隊去白宮表演。

奧巴馬。（VCG）

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