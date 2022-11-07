傳尊尼特普與女律師2年情已完　將對前妻安芭赫德再發動攻勢

過去幾年飽受「家暴男」標籤所困擾、自認受到荷里活封殺的尊尼特普（Johnny Depp），今春成功打贏和前妻安芭赫德的誹謗官司，風光重回演藝圈，也被爆與曾替他在英國打官司的女律師喬艾兒李奇約會，看似人生再度圓滿。然而《時人》報導，他和喬艾兒的愛火已經熄滅，兩人不再是情侶，還稱他們本來就沒打算認真交往。



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尊尼特普2年前在英國狀告《太陽報》，稱他被該刊物指為家暴男涉及誹謗，安芭赫德也特地赴倫敦作證，那時的喬艾兒是尊尼律師團隊的一員，雖然最終尊尼並未勝訴，喬艾兒卻引起他的注意，成為他的約會對象。歐美媒體報道，喬艾兒一面和丈夫談離婚，一面卻又到美國為尊尼控告安珀誹謗加油打氣，還被記者拍到，只是那時各方焦點聚集在尊尼與口才一流、長相俏麗的「聖光女律師」卡蜜兒瓦斯奎茲的互動上，沒有注意到喬艾兒才是他交往中的女友。

儘管強尼與喬艾兒的感情來得快去得也快，《時人》稱他們原先就沒有要認真定下來的意思，只是在彼此人生中短暫的互相陪伴，當兩人都能度過難關，對方也就到了功成身退的時刻。倒是對於安芭，尊尼並沒有要輕鬆放過，眼看她雖已公開放話自己根本付不出千萬美元賠償金，還花大錢到以色列、西班牙等地旅遊，透過律師團隊代他提出上訴，稱陪審團判自己也要賠安芭兩百萬美元是個錯誤，希望他們能夠修正判決，他完全不打算付給安芭半毛錢，打定主意要跟安芭戰到底。

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