尊尼特普世紀官司精彩過狗血劇　紀錄片揭與安芭赫德對戰細節

荷里活男星尊尼特普(Johnny Depp)與前妻安芭赫德(Amber Heard)的誹謗官司自開審以來全球矚目,每日的法庭鬥爭都成為民眾茶餘飯後的話題,更有片商將事件改編成電影。日前Discovery+推出了記錄特輯《Johnny Vs Amber: The US Trial》,詳細回顧及還原兩人的官司及尊尼勝出的關鍵。

記錄特輯《Johnny Vs Amber: The US Trial》於美國時間10月16日及23日晚上10時播出。(Discovery+)

尊尼特普被前妻安芭指控家暴後慘遭荷里活封殺,為了洗脫污名及為了子女不再活在黑暗中而決定與安芭再度對簿公堂。而分為上下兩集播出的《Johnny Vs Amber: The US Trial》分別以兩人的角度出發,並利用調查結果為基礎,記錄雙方法律團隊、證人及記者的訪問內容,讓觀眾深入地了解官司的來龍去脈。

尊尼特普被前妻安芭指控家暴後慘遭荷里活封殺。(預告畫面)

安芭輸掉官司後形象直插谷底。(預告畫面)

在審訊過程中,原本一直被指是家暴男的尊尼控告安芭誹謗,並呈上超過400件證物及30位證人,證明了安芭才是施暴的一方。尊尼更傳召了臨床心理學家以專家證人身分出庭,評估安芭符合了邊緣性人格障礙及做作型人格障礙症,一切都反映了安芭為何要對尊尼施暴後謊稱自己才是受害人。

另外,特輯亦詳細記錄了尊尼的律師Camille Vasquez和Benjamin Chew準備上庭打官司的會議片段及法庭內的絕密片段。兩人亦有接受訪問,Camille坦言在抵制與毀掉一個人之前應該要先進行調查,否則就不公平。