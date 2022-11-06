日本天才歌手YOSHI遇交通意外喪生　終年19歲

日本天才歌手YOSHI在11月5日在川崎市駕駛電單車時，與一架貨車相撞，他送院後傷重不治，終年19歲。而涉事貨車司機則被捕。



日本《日刊Sports》及Oricon News6日報道，神奈川縣警方指，原名佐佐木嘉純的YOSHI事發時正駕駛一架大型電單車，並在5日凌晨零時過後於川崎市一個路口前進時，與一輛在路口右轉的貨車相撞，他頭部嚴重受傷。

救援人員其後將YOSHI送院救治，惟最終在凌晨2時左右證實返魂無術。當局以涉嫌違反交通法搵拘捕60歲肇事貨車司機宇都野晉一，他向警方認罪。

YOSHI於2003年2月26日出生於廣島縣，他在13歲時獲已故時裝設計師Virgil Abloh看中，成為多個品牌的模特兒，並於2019年5月憑《SEX IS LIFE》以歌手身份出道，在日本樂壇掀起一股旋風，同年9月於電影《笨蛋太郎》（タロウのバカ）首度擔正，與男星菅田將暉大鬥演技。

YOSHI（中）曾與菅田將暉及仲野太賀在電影《笨蛋太郎》（タロウのバカ）合作。（電影海報）

根據時尚網站WWD Japan的報道，YOSHI披露父親出生於香港，並在日本大型家具企業岡村（Okamura，オカムラ）擔任設計師，母親則在一間纖維公司工作。

YOSHI最近曾參與X JAPAN隊長YOSHIKI製作的發掘新人騷《YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X》。