高鈞賢《法證先鋒V》演出做黃宗澤同事　竟然變樣變到網民唔認得

《法證先鋒V》定檔於11月14日於無綫（TVB）播放，不過其實內地已率先出街，不少內地網民已先睹為快，有網民留意到高鈞賢的演出，他在劇中飾演一名高級化驗師，是黃宗澤的同事，該網民指高鈞賢的樣子變到認不到了。

你認唔認得出係高鈞賢？（劇集截圖）

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高鈞賢自2014年離巢無綫北上發展，竟然給他打開了內地市場，在2019年憑著《灣區兒女》，被封為最有潛力男演員，成為劇集搶手貨，在2016年更拍了電視劇《包青天》，演出展昭一角，人氣急升。

高鈞賢曾演出展昭一角。（微博圖片）

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今年播出的《白色強人II》也有高鈞賢出場，昨晚一出場即搶戲非常，雖然全程要抽搐著演戲，但依然能做出倔強、著緊、無奈、喜悅、猶豫等多種不同層次情緒，令網民無限心痛兼大讚其演技突飛猛進：「嘩！好耐冇見高鈞賢」、「高鈞賢演得好似，進步好多。今晚又係好感動」。

高鈞賢一出場已經好搶， 與陳豪重逢後開心得像個孩子；但正正因為這樣，才讓網民看得更心酸。

高鈞賢又指為了投入角色，拍攝時要逼自己無視現場台前幕後，並為角色創建心路歷程：「我有同導演商量，因為個角色老婆走咗，又被搶救過一次，佢作為醫生都知道自己仲剩番幾多時間，因為唔想連累最好嘅朋友陳豪，所以放棄接受進一步搶救。」而與高鈞賢極多對手戲的陳豪，亦大讚高鈞賢把內心戲演繹得很好，並謂希望將來有機會再合作。