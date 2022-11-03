傳《新四十二章》被抽起後再上架　原來要力捧龔嘉欣做視后

早前報道過無綫（TVB）因為《新四十二章》未能趕及在內地取得批文，因此被調檔，由《法證先鋒V》頂替做台慶劇，外間瘋傳蔡思貝大機會憑《法證先鋒V》再嘗視后的味道，反而《新四十二章》女主角龔嘉欣就突然失去機會，事關龔嘉欣今年主演的劇集只有《十八年後的終極告白2.0》，但收視和反應都一般難以爭獎。

龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》表現出色。（劇集截圖）

不過最新消息指出，《新四十二章》依然可以趕及今年上架，暫定檔於12月5日，接替《超能使者》，雖然不再是台慶劇，但應該可以列入下年年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》候選名單，龔嘉欣有機會叫尾糊爭視后！



有傳《新四十二章》有機會在今年上架。

龔嘉欣入行已經有16年，拍過《盛裝舞步愛作戰》、《天與地》、《愛·回家》、《誇世代》等劇，做過「路人甲」也做過女主角，亦曾經做過硬照模特兒又擔任過體育台及財經資訊台主持，後來參演《怒火街頭》、《幕後玩家》、《香港愛情故事》、《殺手》後，才慢慢走入觀眾的「法眼」得到大家認同。在《幕後玩家》奪得女配角，在《香港愛情故事》勇奪「最受歡迎電視女角色」，但至今一直與視后無緣。

2020年「最受歡迎電視女角色」——《香港愛情故事》邱凱琪（龔嘉欣飾）（電視截圖）

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龔嘉欣今年在《十八年後的終極告白2.0》繼續有好表現，劇中四場喊戲各有層次，不少網民撐衝視后，如果《新四十二章》順利上架，機會的確大增。另一方面，《美麗戰場》陳瀅亦已成為視后有力競爭者，兩人早在傳聞中結下恩怨，今次可能有機會正面交鋒。

陳瀅在《美麗戰場》好多爆發性場面。（熒幕截圖）

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龔嘉欣早前在訪問時突然提起陳瀅，指兩人同年出生，不過自己19歲便簽入TVB，終於捱到今時今日，叫做拍過幾套台慶劇，更指「不過多競爭係好事，可以百花齊放，但我唔一樣嘅。」不少網民覺得她與陳瀅之間應該有心病。