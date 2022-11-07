《3D肉蒲團》「鐵玉香」藍燕獲贈成龍自傳　曬合照被圍嘲即反擊

現年32歲的內地演員藍心妍（前名藍燕）因主演2011年香港首部3D色情電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》為人熟知，此戲票房大收4000多萬港幣，而當年年僅21歲的藍心妍在戲中飾演葉山豪（飾演未央生）老婆「鐵玉香」，性感演出令人留下深刻印象；當年杜汶澤聲演電影觀後感的片段在網絡爆紅，其中亦有提到藍心妍。

藍燕於2011年香港首部3D色情電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》飾演葉山豪（飾演未央生）老婆「鐵玉香」為人熟知。（劇照）

拍完《3D肉蒲團》後，藍心妍即回內地發展，她早年接受訪問透露，靠《3D肉蒲團》帶挈人氣急升，一年拍4、5套戲，片酬最低都有100萬，買了很多樓和獨立屋，故絲毫不後悔拍了《3D肉蒲團》。藍心妍近年亦嘗試帶貨直播，2年前藍心妍突入曾志偉直播間，主動擁抱對方卻遭拒絕。不過如今的藍心妍不靠任何人上位，清純亮麗和演技不俗的她今年已有一部網絡劇上映，手上更有三部戲待與大家見面。

藍燕憑電影《3D肉蒲團之極樂寶鑒》一脫成名，成為不少男性心中的性感女神。（影片截圖）

近日藍心妍進駐小紅書，不時上載生活片段，萬聖節打扮成小丑女騷長腿，身材依然Keep到Fit爆。日前藍心妍獲成龍大哥贈送自傳《我是成龍》，書中更有成龍親筆簽名和題字，看來二人交情不錯。藍心妍開心地曬出二人合照，恭賀大哥：「時隔7年大哥又出自傳了，不僅僅是禮物，更是一份祝福，大哥拼搏敬業的精神，是我學習的榜樣。」

現年32歲的藍心妍Keep得好好。（陳順禎攝）

帖文令不少人留意到原來藍心妍加入了小紅書，許多粉絲稱讚藍心妍十年如一日靚女，身材又好，仍有人疑惑是否為藍心妍真人，迫得藍心妍回應道：「是的，我就是3D鐵玉香本香，別再八卦了。」有人嘲諷藍心妍，藍心妍不甘示弱：「哪涼快哪呆着去。」

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