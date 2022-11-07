Selena Gomez稱業界唯一好友係Taylor Swift　捐腎好友取消關注IG

撰文：邱愛霖
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Justin Bieber前度、流行歌手Selena Gomez日前推出了個人紀律片《My Mind & Me》，Selena在預告中剖白入行以來心跡。日前Selena接受雜誌訪問，她自認好像從未融入過任何有明星的女生團體，業界中唯一朋友是Taylor Swift，所以時常記住沒有歸屬的感覺。

Selena Gomez。（Instagram@selenagomez）

Selena這句說話傷了好友Francia Raisa的心，Francia在訪問下留言：「Interesting（有趣）」後，便取消關注了Selena Gomez的Instagram。Francia對Selena有恩，2017年Selena飽受紅斑狼瘡症困擾腎臟功能受損，好友Francia Raisa二話不說把自己健康的腎臟移植給Selena，兩人更拍下在病床上牽手相視而笑的照片。

Selena Gomez因紅斑狼瘡症病發而要移植腎臟，救其一命正是其好朋Francia Raisa。(IG圖片)

有人為Francia抱不平，她以命相救Selena，在對方心中卻連朋友都說不上；有人則認為Selena意思是在音樂界沒有朋友，而身為演員和模特兒的Francia不在此列上。及後Selena留言道歉：「Sorry I didn't mention every person I know（抱歉我沒有提及所有我認識的人。）」

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