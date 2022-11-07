傳黃曉明裝修過億別墅迎新歡　Angelababay曾曝光豪宅擁巨廳靚景

藝人Angelababy（楊穎）與前夫黃曉明離婚至今逾10個月，恢復單身的二人一舉一動仍受到外界高度關注。近期黃曉明被指熱戀網紅企業界葉珂，葉珂外貌神似Angelababy，擁有精緻五官和窈窕身材，據悉她在學生時期就曾入選「廣東高校最美校花100強」、「深圳大學十大女神」。

Angelababy和黃曉明2014年拖手上節目認拍拖4年，翌年正式結婚。（微博/@angelababy）

葉珂除了樣靚身材正外，身家都不惹小。據報道指，葉珂曾與深圳知名「礦山太子」結婚誕下一對仔女，即使榮升少奶奶，葉珂依然打拼事業，創辦品牌、開美容院和投資房地產，更被爆出入住約9778萬港幣的豪宅，而代步的豪車至少要1630萬港幣。葉珂被爆已婚後，隨即澄清指已回復單身，但從未正面回應與黃曉明緋聞，令網友猜測不斷。

葉珂。（微博@葉珂kerrr ）

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日前傳出黃曉明裝修上海過億5層別墅豪宅，而該幢豪宅更是黃曉明和Angelababy的愛巢，更有網友拍下豪宅施工片段。有人指別墅裝修費價值不菲，一般不輕易裝修，是次大加整頓莫非是為迎接新女主人到來？

近日傳出黃曉明裝修上海豪宅，是為迎接新女主人入住？（微博圖片）

Angelababay 2年前曾意外曝光同樣位於上海的另一個豪宅，該豪宅不但坐擁巨型客廳被落地窗包圍，更可飽覽東方明珠塔，景觀一流。當時有網友爆料指這屬上海的黃金地段，房價保守估計一平米20萬人民幣；另外有網友補充指Angelababy豪宅是上海頂級酒店寓所──四季匯，位於21世紀中心大廈頂端42層-55層，隔窗西望，金茂大廈、上海環球金融中心、東方明珠、黃浦江盡收眼底；又有傳黃曉明豪擲過億購入，而每平方米20萬元的價格，豪宅面積700多平方米，價值超過1億人仔。

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