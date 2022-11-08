韋禮安成首個台灣藝人登上THE FIRST TAKE 日網民聽完一面倒大讚
撰文：聯合新聞網
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【韋禮安／THE FIRST TAKE／如果可以】日本Sony Music YouTube頻道690多萬訂閱者，該頻道以「THE FIRST TAKE」為題，採一鏡到底的方式讓歌手挑戰演唱，之前邀請的大多是日本歌手，但最近一集的嘉賓竟然是台灣歌手韋禮安，讓粉絲超驚喜。
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該頻道近期也有Avril Lavigne、Harry Styles、韓團Kep1er登上節目獻唱，而韋禮安是台灣第一人，他以電影《月老》的人氣主題曲〈如果可以〉挑戰，並特別改編成chill R&B曲風，不少日本網友大讚他高音超強，「每次聽到Weibird的歌聲就很感動」，台灣網友也紛紛留言「太強了」、「沒想到能在THE FIRST TAKE看到台灣歌手」。
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