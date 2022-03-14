韋禮安親自唱《如果可以》韓文版　獲網民激讚發音標準過韓國歌手

現年35歲的台灣創作男歌手韋禮安，去年底為電影《月老》演唱的主題曲《如果可以》推出三個月以來廣受樂迷歡迎，不但入圍金馬獎的「最佳原創電影歌曲」，更成為台灣樂迷票選出的Hit FM「年度百首單曲」冠軍歌曲，成為去年的神曲之一。日前正值電影於上月在韓國上映，韋禮安亦順勢推出《如果可以》的韓文版《만약》，MV推出兩日已經在YouTube錄得超過50萬的觀看次數，獲不少韓國網民大讚發音比韓國歌手還要好！



韋禮安為電影《月老》演唱的主題曲《如果可以》廣受樂迷歡迎，不但入圍金馬獎的「最佳原創電影歌曲」，更成為台灣樂迷票選出的Hit FM「年度百首單曲」冠軍歌曲，成為去年的神曲之一。（Instagram：@weibirdmusic）

柯震東與宋芸樺主演的《月老》於上月在韓國上映。(《月老》宣傳海報）

《如果可以》韓文版的MV於上周五（11日）正式公開，柯震東、宋芸樺和王淨等主演在電影中的催淚畫面配上韓文歌詞竟然毫無違和感，其韓文發音亦毫不遜於韓國歌手們，獲不少韓國網民用韓文留言大讚韋禮安厲害：「韓文發音怎麼這麼標準？」、「是語言天才吧」、「比不少韓國歌手發音還要好呢」、「謝謝你唱了韓文的版本」。有不少粉絲見到韋禮安能衝出華語樂壇為他感到高興，期待他能挑戰英文版和日文版，又表示他證明了只要旋律動人及歌手唱功好，什麼語言也不是問題。

《如果可以》的韓文版《만약》，MV推出兩日已經在YouTube錄得超過50萬的觀看次數。（YouTube影片截圖）

《如果可以》的韓文版《만약》現已在多個韓國音樂串流平台上架。（Melon）

雖然韋禮安表現出100%的完美韓文發音，但其實他完全不懂韓文，一直只看着英文拼音練習，並邀請到曾為Apink、Red Velvet和A-Lin等歌手製作、精通韓文和中文的配唱製作人Oliver Kim金東炫幫忙正音。韋禮安坦言用完全不認識的語言唱歌就像「蒙著眼，騎著單輪車還要雜耍三顆球」一樣，不過他最後竟交出令人驚訝的完美成果，獲製作人高度讚賞：「很像美國回來韓文不太好的男團成員！」

點擊觀看更多《如果可以》韓文版的MV唯美畫面：