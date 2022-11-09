向太陳嵐澄清冇潑過關之琳咖啡：這不實謠言差點毀了我們38年友誼

向太陳嵐（Tiffany）與關之琳相識逾30年，不過多年前卻傳出二人不和。有傳聞指陳嵐有次約關之琳喝咖啡，關之琳凳都未坐暖，陳嵐就攞咖啡潑向對方，並大巴摑向關之琳，怒斥她撬牆腳，而關之琳則不敢出聲。不過多年來僅屬傳聞，雙方近年仍不時聚首，向太更攬住關之琳合照，向華強則站在向太旁邊，三人關係融洽。而早前向太曝光年輕照，其中一張是與關之琳的合照。

照片中，向太穿著一件白色上衣，搭配精心打扮的妝容和首飾，對鏡頭露齒笑得相當燦爛；一旁的關之琳則是穿著紅色上衣，比起表情開朗的向太，她顯得略為靦腆，只是抿嘴優雅地微笑著。（微博圖片）

向太近來積極經營社交網，昨日（8日）她於小紅書和粉絲進行問答環節，有人問到向太這段傳聞是否屬實，向太亦大方回應，決定趁機闢謠，她表情凝重說：「因為這不實的謠言，差點毀了我們38年的友誼，還好我們是個大輪船，我們的友誼不是個小紙船，不容易被你們弄翻的。」

契媽陳嵐、契爺向華強和女神關之琳合照。（滾動工作室提供）

她續說：「這個視頻也好，文章也好我都看過，都是自媒體亂掰的。我很生氣，我跟她真的是38年的好朋友，我兒子有多大，我們就認識多久，我們住同一幢大廈，我們是無所不談的好朋友。」

向太澄清絕對沒有潑過關之琳咖啡。（向太陳嵐小紅書圖片）

向太透露出過律師信警告謠言散播者，她說：「我曾經看到一個視頻，我就私信他，我說你前面稱讚我多好我謝謝你，可是後面我潑關之琳咖啡，跟我打她一巴掌是沒有的事，請你刪除掉，那他真的刪除掉了。那當然很多自媒體我也出了律師信，所以請你們不要再污衊我跟我老公，還有關之琳的關係，沒有這樣子的事。」

向太陳嵐關之琳昔日合照出土 年輕樣貌不輸「大美人」震驚網民

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