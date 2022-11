Tyson Yoshi無辜被屈扮大牌唔接受訪問　IG連出3個Post怒轟︰onX

獨立歌手Tyson Yoshi(程浚彥)日前於Telegram粉絲群訴苦,他指今日出席一個遊戲發佈會活動無辜被屈扮大牌不做訪問。

Tyson Yoshi出席活動被屈扮大牌不受訪。(陳順禎攝)

主辦方邀請了娛樂版記者和科技版記者出席活動採訪,據了解由於主辦方不想應付娛樂版記者,故此對記者宣稱「Tyson唔做訪問」。隨後主辦單位更疑似同科技版記者表示不會再與Tyson Yoshi合作,更將其列入黑名單,Tyson憶述當時更有記者怒氣沖沖衝入會場質問為何不做訪問。

據悉事後Tyson Yoshi經理人Terence了解事件後,只獲對方敷衍回覆︰「即係冇嘢啦,冇嘢我哋完咗event先講啦好嗎? 」Tyson原打算放下事件,怎料主辦單位不斷對外宣稱Tyson Yoshi扮大牌不接受訪問,令業界都得悉消息,Tyson Yoshi大感無辜。另外,他又坦言明白記者諗法,認為他們並非針對自己,只是做好分內事。

Tyson Yoshi開Live澄清。(Tyson Yoshi IG)

Tyson Yoshi晚上開Live澄清沒有拒絕受訪,被老屈感無奈,之後更連出三個Instagram限時動態怒轟:「Stupid company,Stupid event…. Stay the Fxxk away from me please, no more…」,要靠打機洩憤,最後則放上一個PS5的手掣再加上粗口「onX」。

