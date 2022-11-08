查理斯被爆逾40歲要啤啤熊陪瞓 發脾氣怒擲戴妃兼砸窗捏管家頸
Netflix熱播劇《王冠》第五季將於11月播映，講述1990年代近代英國皇室歷史，重演戴妃和英王查理斯（King Charles III）的糾葛。而即將於本月8日出版的新書《The King: The Life of Charles III》（暫譯：查理斯三世的一生）專訪多位皇室知情人士，大揭查理斯的秘聞。
根據八卦雜誌《第六版》（Page Six）披露新書內容，書本作者安德森（Christopher Andersen）提到，年逾40歲的查理斯仍要一隻由細玩到大的啤啤熊公仔陪伴入睡，這隻啤啤熊交由他的管家心腹福塞特（Michael Fawcett）負責「照顧」，一旦有損壞則交由已退休的保姆安德森（Mabel Anderson）修補，而安德森也是唯一獲准對啤啤熊使用針線的人。
此外，管家福塞特還要負責幫查理斯唧牙膏、剃鬚、着褲和綁鞋帶，並要放好睡衣，在查理斯入睡前整理好床鋪等。另一位管家特羅納克（Ken Stronach）則負責手洗查理斯的內衣褲，每晚將啤啤熊送到查理斯床上陪他入睡。
書中又提到，查理斯的難服侍不只在於幼稚，其個性亦喜怒無常，有時開朗友善且有禮貌，但多數時間都尖酸刻薄，鬧情緒，一旦別人犯錯則會對人破口大罵，曾於海格羅夫莊園（Highgrove Estate）工作的職員投訴：「曾說兒時受過欺凌的人，查理斯王子顯然享受欺凌我們」。另外，首席園藝師每早都會收到一張查理斯用紅色墨水寫的「指示與投訴」清單，查理斯會視察他們的園藝佈置，不合心意便會用綠色擴音器命令他們即場修改。
另外，查理斯被指脾氣大，管家斯特羅納克稱見過他和戴安娜王妃吵架，查理斯拿起沉重的木製脫靴器朝戴妃掉去，幾乎擊中她的頭部。一次查理斯前往朋友的法國南部別墅度假，不小心將袖口鏈扣跌進浴室的洗手盆，他生氣把洗手盆從牆上拆出來砸爛找扣子，找不到便怒氣沖沖周圍走，更掐著斯特羅納克的頸質問，特羅納克用力掙脫，逃到一旁小屋躲避30分鐘，待查理斯走後才敢走出來。
查理斯又被指到朋友鄉郊莊園作客，想呼吸新鮮空氣，但開不到窗，於是便拿起一張椅子將兩扇玻璃窗砸爛，斯特羅納克坦言：「你要明白，（查理斯）王子是習慣要得到想得到的，他當時想要一些新鮮空氣。」