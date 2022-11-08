查理斯被爆逾40歲要啤啤熊陪瞓　發脾氣怒擲戴妃兼砸窗捏管家頸

Netflix熱播劇《王冠》第五季將於11月播映，講述1990年代近代英國皇室歷史，重演戴妃和英王查理斯（King Charles III）的糾葛。而即將於本月8日出版的新書《The King: The Life of Charles III》（暫譯：查理斯三世的一生）專訪多位皇室知情人士，大揭查理斯的秘聞。

英王查理斯和王妃卡米拉。 (Getty)

根據八卦雜誌《第六版》（Page Six）披露新書內容，書本作者安德森（Christopher Andersen）提到，年逾40歲的查理斯仍要一隻由細玩到大的啤啤熊公仔陪伴入睡，這隻啤啤熊交由他的管家心腹福塞特（Michael Fawcett）負責「照顧」，一旦有損壞則交由已退休的保姆安德森（Mabel Anderson）修補，而安德森也是唯一獲准對啤啤熊使用針線的人。

圖為英國白金漢宮發布英王查理斯三世繼位後的新肖像照片。左起是王后卡米拉、英王查爾斯、右二是長子威廉、右一是他的妻子凱特。當天是英女王伊利沙伯二世國葬舉行前的一天，他們四人在接待外賓前於白金漢宮合照。（AP）

此外，管家福塞特還要負責幫查理斯唧牙膏、剃鬚、着褲和綁鞋帶，並要放好睡衣，在查理斯入睡前整理好床鋪等。另一位管家特羅納克（Ken Stronach）則負責手洗查理斯的內衣褲，每晚將啤啤熊送到查理斯床上陪他入睡。

2022年9月19日，查理斯三世出席英女王國葬儀式（Getty）

書中又提到，查理斯的難服侍不只在於幼稚，其個性亦喜怒無常，有時開朗友善且有禮貌，但多數時間都尖酸刻薄，鬧情緒，一旦別人犯錯則會對人破口大罵，曾於海格羅夫莊園（Highgrove Estate）工作的職員投訴：「曾說兒時受過欺凌的人，查理斯王子顯然享受欺凌我們」。另外，首席園藝師每早都會收到一張查理斯用紅色墨水寫的「指示與投訴」清單，查理斯會視察他們的園藝佈置，不合心意便會用綠色擴音器命令他們即場修改。

查理斯三世登基不久便被指多次因小事發脾氣，一次簽署登基文件時因不滿桌上擺放筆盒及墨水瓶妨礙到他沒臉露不悅地叫隨從移開物件。（圖／翻攝「CBS News」）

另外，查理斯被指脾氣大，管家斯特羅納克稱見過他和戴安娜王妃吵架，查理斯拿起沉重的木製脫靴器朝戴妃掉去，幾乎擊中她的頭部。一次查理斯前往朋友的法國南部別墅度假，不小心將袖口鏈扣跌進浴室的洗手盆，他生氣把洗手盆從牆上拆出來砸爛找扣子，找不到便怒氣沖沖周圍走，更掐著斯特羅納克的頸質問，特羅納克用力掙脫，逃到一旁小屋躲避30分鐘，待查理斯走後才敢走出來。

查理斯與戴安娜。（GettyImages）

查理斯又被指到朋友鄉郊莊園作客，想呼吸新鮮空氣，但開不到窗，於是便拿起一張椅子將兩扇玻璃窗砸爛，斯特羅納克坦言：「你要明白，（查理斯）王子是習慣要得到想得到的，他當時想要一些新鮮空氣。」

戴安娜王妃嫁給查理斯王子，但她的婚姻生活並不美滿。（Getty Images）

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