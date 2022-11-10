吳謹言影古裝寫真仙女感滿滿　老闆于正：自信的女孩

四年前憑清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北的吳謹言，其古裝扮相一直受到大家的喜愛。近日，她就穿起古裝紫衣，手持油紙傘拍攝了多組美照，古典氣質滿滿且清冷感十足，散發楚楚動人的氣息，讓不少網友激讚。而且更獲老闆有「金牌監製」之稱的于正轉貼美照，直言其是一位自信的女孩，相信上天會眷顧她。

吳謹言因為《延禧攻略》走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

眼見身穿薄紗紫衣的吳謹言相當漂亮，其手持油紙傘行走於山水間，隋風擺出不同的Pose，晀望遠方﹑回眸一笑，一雙水汪汪的眼睛相當有靈氣，氣質感滿滿。除此之外，其還在草地上手持花朵，展現溫柔婉約一面，整組古裝美照充滿仙氣古典風韻，散發一種清冷感特別有靈氣，讓不少網友有讚無彈。

吳謹言靈氣十足。（吳謹言微博圖片）

而于正亦對吳謹言這組古裝美照有感而發：「遇到謹言的時候，她還很小，在微博上給她留了言，結果她的經紀約簽出去了，這一錯失就是五年整。再相遇也是緣份，依舊看好她，彼时籌備《延禧攻略》，但嫌她美，嫌她不够瘦，我希望的逆襲是枯瘦如柴、沒有美貌特徵的聰明女孩憑實力一點點站起來的故事，想給天下所有平凡的女孩一點鼓勵。她為了這個角色把自己變成了魏瓔珞，之後很多年都因為高強度的工作原因沒有恢復過來，去年我讓她停下一切工作休養，順便上表演課，挑挑好劇本，如今她又恢復到了我第一次見她的樣子。我相信上天會眷顧努力、自信的女孩，且看吳謹言。」

于正相信上天會眷顧吳謹言。（吳謹言微博圖片﹑于正微博圖片）