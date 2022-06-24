加入公司5年吳謹言傳解約　老闆于正:她是特别知道感恩的女孩

內地「金牌監製」于正捧紅不少明星，四年前推出清裝劇《延禧攻略》令女主角吳謹言紅遍大江南北，魏瓔珞這個角色已成她的代表作。及後她推出的劇集收視﹑口碑雖然不及《延 》劇，但劇接劇影視資源相當豐富，深受公司力捧。但近日卻網傳她要同老闆于正解約，令不少網友感到意外，火速登上熱搜成為話題。

吳謹言因為《延禧攻略》走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

據網上傳聞指出，現年31歲的吳謹言馬上要同老闆于正解約，是次二人是和平解約的，而她亦沒有同其他公司有接觸，還揚言她這兩年越來越沒有事業心，只要有工作就接，根本是佛系工作。

傳出吳謹言要同老闆于正解約。（吳謹言微博圖片）

而眼見傳聞越演越烈，身為老闆的于正亦忍不住親自在微博作出澄清，還上貼傳聞的截圖表示：「這謠造的，清朗行動也沒讓你們長點心嗎？」事後再上貼另一則貼文，特別向吳謹言喊話：「惡心的事掛完大家看到了就得了，吴謹言是個特别懂事特别知道感恩的女孩，也是我永遠要守護的藝人之一，在我的眼裡就跟我的孩子是一樣的，我們還有很長時間要合作呢！」

于正在微博發文澄清。（于正微博圖片）

雖然沒有說明明確的合作時間還有多長，但翻查資料得知吳謹言從2017年加盟于正公司至今已有5年時間，在這5年間她已拍攝超過10部電視劇，對比同公司的其他女藝人，她的資源是非常不俗的，就好似2017年加入公司的張楠﹑2016年加入公司的何瑞賢等，吳謹言已經當上多部劇女主角了，但她們仍多以演出配角，由此可見她在公司是絕對受到力捧的。

于正還在為吳謹言的迎劇宣傳。（《傳家》微博圖片）