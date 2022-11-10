Angelababy或失DIOR中國區品牌大使身份？　缺席活動絕跡宣傳片

Angelababy（楊穎）近兩年被指「降Level」，雖然今年劇集、綜藝幾乎無間斷播出，但或是做配角，或是合作演員非一線，比起早年參演的電影與劇集來講，確實有些差距，日前更有傳她可能痛失DIOR中國區品牌大使身份。



Angelababy是DIOR中國區品牌大使、DIOR中國彩妝代言人。（微博@DIOR迪奧）

9日，DIOR於上海舉辦展覽開幕活動，章子怡、楊千嬅、奚夢瑤等紛紛出席，但Angelababy作為代言人卻未有現身，亦沒有為品牌拍攝宣傳片，且DIOR官方微博在9月21日之後，便沒有再發布任何Angelababy的內容，亦正是在這個日子後，就有網友爆出DIOR中國區負責人將退休，內部會重新洗牌的消息。當然，也有網友認為是Angelababy與黃曉明離婚所致，畢竟由她近兩年的作品就可以看出。

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不過，其實上個月Angelababy剛剛身穿DIOR最新款為雜誌《marie claire》中國版演繹11月號封面，且她工作室發布的行程圖來看，Angelababy在10號、11號都有工作，可能是因此缺席活動。

但在影視方面，Angelababy的資源大不如前，一方面應該是與她演技有關，另一方面，Angelababy在2020年之後便沒有電影推出，同年，她在網劇《摩天大樓》中開始做女配角，其後的《風起隴西》亦是如此，不過同時，這兩套劇都獲讚演技進步。而其他幾套擔任女主角的劇集《愛情應該有的樣子》、《塵緣》、《漫影尋蹤》、《暮色心約》，搭配的男主角分別是賴冠霖、馬天宇、王安宇以及任嘉倫，都非一線演員。除此之外，有網友爆料Angelababy下一套是古裝劇，搭檔新人何與，在趙麗穎、林更新主演的《與鳳行》中擔任第三主角，再次令網友感嘆她降Level。

網友再度質疑Angelababy降Level。（網絡圖片）

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