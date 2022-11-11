披荊斬棘2｜小虎隊不和？吳奇隆約蘇有朋敘舊被拒　劉詩詩咁回應

48歲蘇有朋近期參加大陸綜藝節目《披荊斬棘2》，總決賽獲得冠軍，「小虎隊」好兄弟吳奇隆和老婆劉詩詩開口約蘇有朋吃飯敘舊卻遭拒絕，對此劉詩詩受訪時透露原因，讓眾人笑翻。



劉詩詩近日出席活動被問到怎麼看蘇有朋參加《披荊斬棘2》，她大讚蘇有朋的表現可圈可點，接著話鋒一轉透露原本打算等節目結束與老公吳奇隆要約蘇有朋餐敘，結果卻被蘇有朋拒絕。

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提到蘇有朋回絕的理由，劉詩詩則透露：「蘇有朋說我們每次約他出去聚餐，不是帶他去相親，就是讓他去請客，還說這次奪冠是不是又一次想讓他買單，其實不是的，我是想告訴蘇有朋，下次有《披荊斬棘》這樣好的節目，不要忘記推薦吳奇隆，哈哈！」

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