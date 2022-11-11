網友總結男演員顏值榜90後男星天下　肖戰排第一易烊千璽排第五

近日有網友總結了一份「內娛男演員顏值榜」的排名，幾乎清一色都是90後擁有180CM以上的大帥哥，不過就有四位80後男星入榜，其中一位更是排在第一階次的位置，可見他的魅力果真沒法檔，而排在第一階次的三位男星基本上獲得不少網友認可。

陳曉的顏值獲得網友認可。（陳曉工作室微博圖片）

單從顏值來排名一共有19位男星入榜，總共分為五個階次，當中不乏多位人氣男星。排在第五階次就有憑《陳情令》走紅的王一博﹑2020年憑劇集《琉璃》走紅的成毅，還有以《傳聞中的陳芊芊》被觀眾稱為「五月男友」的丁禹兮，還有近年成為電影圈寵兒的易烊千璽。

而排在第四階次的四位男星全因拍攝電視劇而走紅的，有憑《以家人之名》為人熟悉的張新成﹑憑《少女大人》獲得關注的張凌赫﹑2021年憑古裝劇《山河令》紅遍大江南北的龔俊，還有一位80後男星任嘉倫，他2019年主演《錦衣之下》再次走紅，即使早年承認已婚亦完全不影響他的星途與人氣。

朱一龍排在第三階次﹑龔俊排在第四階次﹑王一博排第五階次。（朱一龍工作室微博圖片﹑龔俊工作室微博圖片﹑王一博微博圖片）

而大導演陳凱歌之子陳飛宇就排在第三階次，現年只有22歲的他身高188CM，最近因為《點燃我，溫暖你》再掀起話題。還有因《秘果》走紅的陳哲遠，從歌手轉戰戲劇圈的檀健次。而現年34歲的朱一龍亦擠進第三階次。而第二階次則有童星出身的吳磊﹑2018年憑《延禧攻略》成功打開知名度的許凱﹑還有出演新版《流星花園》的王鶴棣﹑《何以笙簫默》羅雲熙。

第二階次至第五階次清一色有四位男星入榜，反而排在第一階次只有三位男星入榜。包括憑《陳情令》紅遍兩岸三地的肖戰﹑2016年因出演《微微一笑很傾城》迎來演藝事業高峰的楊洋，還有憑古裝劇《陸貞傳奇》走紅的陳曉，他是唯一一位排在第一階次的80後。外型出眾演技出色的他今年再憑《夢華錄》翻紅，古裝扮相獲不少網友肯定。

楊洋﹑陳曉﹑肖戰排在第一階次。（楊洋工作室微博圖片﹑陳曉工作室微博圖片﹑肖戰工作室微博圖片）

對於這一份名單的排名網友持不同意見，不過對於第一階次的三位男星，基本上大家是給予認同的。畢竟單憑顏值而言，他們五官精緻都是濃眉大眼的帥哥，而且身高都超過180CM，屬於高瘦型男星，是不少人追捧的偶像。

網友總結「內娛男演員顏值榜」。（微博圖片）