金雞獎｜同韓女星金雪炫撞造型　關曉彤出事腰間贅肉超驚嚇

內地女星關曉彤在圈中出了名是長腿女神代表，其172CM的身高盡現完美比例，在不少公開活動場合多選擇露腿裝現身，均大獲好評。不過，在近日的《第35屆中國電影金雞獎》閉幕式上，她則身穿一件露腰裝走紅地氈，使其腰間贅肉清昕可見，相當突兀，令不少粉絲湧入其造型師微博責罵，最終令他關閉微博評論留言，引起討論。

關曉彤有「長腿女神」的美譽。（關曉彤工作室微博圖片）

在閉幕式紅地氈上，關曉彤身穿一件短版露腰白色襯衫再搭配黑色長裙，梳着俐落的髮型，黑白配造型展現簡單風格。不過這一身裝扮將她的身材缺點曝露無遺，從網上曝光的零修圖可見，其腰間贅肉突出，完全沒有腰身，整體身材讓人覺得有一種臃腫的感覺，與其在工作室上貼的精修圖差別相當之大。

零修圖下關曉彤（左）腰間贅肉突出，同精精修圖差別相當大。（微博圖片﹑關曉彤工作室微博圖片）

而巧合地在日前韓國女星金雪炫出席新劇《甚麼都不想做》發佈會，其身穿的黑白露腰裝裙與關曉彤的造型相同，不過明顯地前者穿出來的感覺較好，事關金雪炫腰間明顯零贅肉而且肌肉結實有線條，腰間孤線明顯，整個人氣質滿滿相當漂亮。

不少粉絲眼見關曉彤造型出事，均紛紛湧入其造型師微博責罵，留言表示：「別浪費美女的自身條件」﹑「好好的美女整成那樣」等，更直言叫造型師自動辭職。眼見大家瘋湧指責，造型師疑難忍惡評被發現關閉微博留言評論，可見關曉彤的人氣高企相當有影響力。

關曉彤同金雪炫造型相同。（微博圖片﹑視覺中國）

事實上，關曉彤已不是第一次被嘲諷造型出事，她曾在接受訪問時表示在造型方面她其實有與造型師作出溝通，但在雙方沒有達成共識下，最後作出妥協的都是自己，看來她就是相信造型師的專業能力，好不好看其實見仁見智。

造型帥被發現關閉微博評論。（微博圖片）