張學友唱《愛是永恆》當眾下跪胡楓感動喊：我好耐冇跪過人

胡楓(修哥)今午(12日)假紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》,圈中有不少好友均現身支持。而修哥亦非常有心思,特別設計了一連串演唱圈中契仔契女的歌曲,包括黎明《那有一天不想你》、劉美君《一雙舊皮鞋》、林憶蓮《還有》、張學友《愛是永恆》。

修哥開騷!(葉志明攝)

當修哥唱《愛是永恆》時,張學友就從升降台出現,當下掀起高潮,全場觀眾一起歡呼,最後二人一起合唱,當下修哥非常之感動,更當場流下男兒淚,最後二人擁抱,場面相當溫馨,而張學友更當場向修哥跪下,向對方答謝,他表示:「如果我有一日90歲喺度唱,我就心滿意足。係俾一個希望我哋後輩。我好耐冇跪過人,除咗我老婆之外。」引起全場大笑。

張學友現身掀起高潮。(葉志明攝)

張學友唱《愛是永恆》時,修哥感動到喊。(葉志明攝)

張學友向修哥下跪。(葉志明攝)

而演唱會另一高潮就是張家輝再次出場,修哥表示張家輝想唱《情已逝》這首歌,於是叫他同張學友一起唱,在沒有彩排情況下,三人一起演唱《情已逝》,帶給觀眾好多驚喜。

張家輝再現身唱《情已逝》。(葉志明攝)

另外,薛家燕、組合草猛的蔡一智、蔡一傑現身同修哥一起合唱,家燕姐身穿紅色套裝現身,帶同她的學生一起唱跳歌曲《Stand Up》、草猛則演唱《永遠愛着你》,兩兄弟最後向修哥送吻,相當有愛。而修哥的兩名孫女與四位曾孫亦有上台演唱,演唱一首《Fly Me To The Moon》,令修哥相當開心。

家燕姐身穿紅色套裝現身。(葉志明攝)