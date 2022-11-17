《小李飛刀》63歲男星醜聞纏身淡出賣燒餅 曾與周海媚拍《倚天》
撰文：TVBS新聞網
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過去在電視劇中演大俠的63歲台灣資深男演員張振寰，曾在1983年的《小李飛刀》飾演荊無命，1984年更獨挑大樑《大俠沈勝衣》中的沈勝衣，紅極一時。1996年與女星鮑正芳結婚，但卻因為情緒管理問題，被爆酗酒、抑鬱、拿刀追砍妻子，離婚後曾任清潔工，月領台幣18000元（約港幣4500元）度日，因長期躁鬱症，還領台灣政府救濟金過活，據《聯合報》報導，近況是在街頭賣燒餅。
張振寰曾是台灣最紅的武俠明星，90年代事業下滑，隨年齡增長從男一變配角，轉經商卻失敗，事業不順讓他抑鬱，和鮑正芳婚姻維持6年便畫下句點，兩人育有一子。離婚後，張振寰展開打雜工的人生，清潔工、餐廳洗盤、掃地，甚至有傳聞為了工作他還曾下跪過。
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根據《聯合報》報導，近年傳出張振寰在街頭賣燒餅，但根據了解，張振寰2008年就開始賣燒餅，當時他與朋友一起擺路邊攤賣天津牛肉燒餅，從簡單的烤餅放佐料開始學起，開賣將近一個星期下來，平均每天賣出60個。後來又傳張振寰在街頭持續賣燒餅，有痛風的他照樣在冷天中騎車取貨，想起過去也對前妻鮑正芳感到抱歉。
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