林襄IG新相打扮中性不改性感作風　著超大碼外套卻更凸顯誇張身材

台灣啦啦隊女神林襄因為有著天使般的笑容、魔鬼般的身材，因此在網路上擁有大批粉絲，而她的一舉一動也總是能夠成為話題。林襄日前在IG曬出一系列的美照，只見她豪邁地下車，但因為外套大開的關係，導致她的「E級炸彈」瞬間彈出。



經常在IG分享穿搭或美照的林襄，在最新的貼文中，一改過去甜美風格，穿起帥氣中性的運動套裝，且豪邁地坐在轎車的副駕駛座上。只見她上半身穿著低胸小背心，搭配上大開的外套，讓她的傲人雙峰呼之欲出。

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這篇貼文曝光後才不過短短9小時，就吸引超過10萬人按讚，同時也有不少粉絲留言大讚，「好好看，喜歡帥氣」、「林襄真的很好詮釋了什麼叫魔鬼的身材」、「也太好看了，男生也能穿嗎」、「將帥氣與性感融為一體的襄」。

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林襄近期推出2023年的寫真桌曆，日前更在IG搶先曬出只穿比堅尼、上半身全裸的超養眼美照。對此，林襄也在接受台媒《鏡週刊》訪問時透露，這次桌曆穿著了非常多與過往不同的服裝，並增加了許多繽紛的色彩，希望能帶給粉絲們更棒的視覺饗宴。

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