74歲許紹雄愛女下年年底風光出嫁　新加坡香港兩地輪流擺酒

74歲藝人Benz雄（許紹雄）2018年退休移居新加坡，2020年初打本700萬給愛女許惠菁（Charmaine）開Cafe做生意，兩年開三間鋪頭，疫情下成績相當不俗！近日更獲香港品牌邀請合作，11月到12月底在尖沙咀K-11 Musea開設期間限定甜品店。

Benz雄同女兒Charmaine感情融洽！（IG@benz_hui）

許紹雄1992年與新加坡籍太太龍嬿而結婚，五年後喜獲女兒Charmaine，由於中年得女，故一直把女兒捧在掌心。現年25歲的Charmaine學霸一名，2020年香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，原定想攻讀碩士，但受疫情影響才轉而開網店售賣曲奇和蛋糕，卻發現充滿從商天分，生意愈做愈大！

Charmaine 2020年香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業。（IG@benz_hui）

除了事業有成外，Charmaine有一位穩定交往6年的未婚夫Shane，去年Charmaine同家人回港慶祝生日期間，驚喜獲Shane求婚，Benz雄都有在場見證感人一刻，榮升外父當然十分高興，一家人在豪宅內合照非常溫馨。

Benz雄日前接受《香港01》訪問，問到會否再打本給女兒打造飲食王國，Benz雄指Charmaine資金上已可以獨立運作，「佢自己應付到啦！」

Charmaine已經可以獨立打理生意。（IG@benz_hui）

Benz雄又透露愛女下年年底正式出嫁，女婿Shane是新加坡人，從事銀行業，打算新加坡和香港兩地都擺酒，他說：「香港和新加坡都會擺酒，禮金意思可以了。（會唔會想快啲抱孫？）等佢哋自己決定好了。」近日他與黃子華聚舊，問會否邀請好友擔任婚禮主持，Benz雄即笑指：「講笑咩」。

Benz雄話香港同新加坡擺酒。（IG@benz_hui）

許紹雄為女兒婚後可以有安樂居，曾斥資2300萬港元在當地購入的4000呎6房獨立屋，歸入女兒名下，更邀請當地區議員李美花以及多戶鄰居前來大屋聚餐，絕對是廿四孝老公和老竇。

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