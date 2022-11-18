馬德鐘太太張筱蘭近照曝光　混血高冷感竟極似Lisa S.及李若彤

54歲藝人馬德鐘（Joe）馬德鐘與青梅竹馬的太太張筱蘭（Marjorie）18歲相戀，25歲結束愛情長跑結婚，至今有29年，擁有一子馬在驤。剛入行的馬德鐘都捱過窮，試過無名無利兼拖欠卡數，當上男主角後仍要借錢食飯，張筱蘭始終不離不棄，陪伴走過低潮和喪母之痛，有情有義！雖然2011年馬德鐘曾捲入桃色醜聞，張筱蘭一度提出離婚，後來選擇原諒丈夫，捱過婚變的二人感情更穩固。

馬德鐘與太太張筱蘭已結婚28年。（微博圖片）

張筱蘭也不惹小，她為90年代女模，美貌身形絕對不輸圈中女星。張筱蘭靚女之外更是學霸一名，不但擁有香港科技大學社會科學系哲學博士學位，張筱蘭更是研究人員，曾遠赴意大利、瑞士、法國研究百歲人瑞，自2010年起任職香港大學名譽助理教授，內外兼備。

馬德鐘與太太張筱蘭。(Vcg.com)

張筱蘭近日接受一個關於健康養身的訪問，馬德鐘亦有現身撐場。54歲的張筱蘭今年染回黑髮，狀態Keep得超好，皮膚緊緻、氣質斯文大氣，狀態不輸隔籬後生女，連馬德鐘粉絲都忍不住發文稱讚：「衝着馬德鐘去的，畢竟兒時看了很多他拍的電視劇，結果一見他太太本人就被吸粉了，她氣質真的太好了。外表高冷，人卻非常Nice，年過50還保養得這麼好。」

馬德鐘太太張筱蘭近照曝光！（小紅書圖片）

有網友稱讚馬太高高瘦瘦、五官輪廓又立體似足混血兒，乍看更撞樣名模Lisa S.及「最美小龍女」李若彤，與馬德鐘更是十足夫妻相；又有人稱讚馬德鐘身形Fit爆似30歲。

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