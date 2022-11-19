劉愷威大方認愛前妻楊冪閨蜜李曉峰　坦承個性夾相處舒服

2018年內地女星楊冪同劉愷威共同宣佈離婚，二人的感情生活就備受關注。近日，男方就屢被影到與內地女星李曉峰共同出遊還手牽手一起做核酸，疑戀愛ing中，引來不少關注。繼李曉峰日前疑在微博簡接承認戀情後，劉愷威18日接受媒體訪問時卻不避諱大方承認戀情，直言已經相處了一段日子。

劉愷威﹑李曉峰最近傳出緋聞。（微博圖片）

正因為大家懷疑劉愷威同李曉峰戀愛中，所以有內地媒體就致電向女方詢問，對方的工作人員就表示不是真的，否認了戀情。但過不久李曉峰本人就在微博轉發這一則指工作人員回應緋聞的報導，她表示：「聯繫的哪位工作人員？」還貼上一個一頭霧水的圖案，似乎對這位工作人員的回答有所質疑，正因如此她這個舉動讓不少網友猜測其是不是簡接承認戀情。

李曉峰疑承認戀情。（微博截圖）

雖然她並沒有直接承認戀情，但反之劉愷威就比較直接，他在接受媒體訪問時就不避諱直言二人已經相處了一段日子，相處的好舒服，而且大家性格合得來，揚言關係好好，更表示二人是經朋友介紹的。

另外，因為李曉峰在楊冪主演的新劇《愛的二八定律》中，飾演她的好閨蜜，所以當她與劉愷威傳緋聞就特別引起網友熱議，如今劉愷威大方認為亦獲不少網友送上祝福。

劉愷威大方承認戀情。（劉愷威微博圖片﹑李曉峰微博圖片）