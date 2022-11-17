《爸爸去哪兒5》建立友情關係好　陳小春吳尊兒子原來是同校同學

內地親子真人騷節目《爸爸去哪兒5》除了令多位萌娃走紅之外，他們之間更建立深厚的友誼，其中陳小春的兒子陳胤捷（Jasper）同吳尊的兒子吳欣樂（Max）更是同校同學。近日，他們被網友捕捉到一同放學，據傳二人在上海就讀貴族學校，一年學費約30萬人民幣（約33萬港幣），因為有不少明星子女就讀所以亦被網友喻為「星二代」學校。

《爸爸去哪兒5》多個家庭關係非常好。（微博圖片）

2017年Jasper同Max一起參加《爸爸去哪兒5》，當時他們參加節目時只有四歲而已，不知不覺現在的他們已經9歲了，在這個年級他們應就讀四年級。近日，有網友就在上海貴族學校捕獲到吳尊的太太林麗吟，眼見她打扮休閒站在學校的等待區中接兒子Max放學，不久戴着口罩的Max就從校車下來，隨後Jasper亦跟隨下車，他當時並沒有戴口罩，還看似有與林麗吟打招呼，顯得相當有禮貌。

Jasper同Max原來是同校同學。（微博圖片）

正因為如此讓不少網友驚訝Jasper同Max原來是同校同學，二人從小認識又是同學，雙方父母又經常聚會，雙方家庭關係看似很好，相信他們這一段友誼將來很值得回味。據傳他們二人就讀上海耀中國際學校，該學校在上海已經扎根近三十年，是上海數一數二的知名國際學校。而翻查資料得知，小學部一年級至四年級，一年的學費近30萬人民幣，絕對是貴族學校。而該學校亦有不少明星子女就讀，就好像王祖藍和李亞男的大女兒Gabby﹑鄭希怡的女兒梁浸浸等，被網友喻為是「星二代」學校。

學校各年級的學費。（上海耀中國際學校截圖）