暫退娛樂圈近一年傳來年復出　王力宏下架作品重見天日

「金曲歌王」王力宏，去年遭前妻李靚蕾以毀滅式長文大爆多項渣男行徑後，其經營多年的「優質形象」一夜之間崩毀，演藝事業亦隨之停擺，其過去許多影視﹑音樂等作品遭到各大平台下架，最後更向外宣布暫時退出娛樂圈，直言要留出時間陪伴父母同孩子。目前正與李靚蕾對簿公堂的他，近日有傳他將全面復出，打頭炮的是內地一檔音樂類節目《天賜的聲音4》，頓時掀起不少話題。

王力宏﹑李李靚蕾的離婚官司仍進行中。（視覺中國）

自從王力宏被各大平台封殺後，事實上在有關平台上搜尋他的所有作品都顯示沒有搜尋到相關結果。但近日有網友卻發現在不同平台上已經恢復了王力宏過去的不同作品，包括音樂﹑電影等，疑獲解封。巧合的是又傳出他將在明年疑擔任音樂節目《天賜的聲音4》嘉賓，因為從網上曝光的嘉賓名單看，王力宏出現在擬邀名單上，還有胡彥斌、張韶涵﹑張碧晨等，節目預計在明年第一季度播出。

王力宏被發現過去的作品已被恢復。（微博圖片）

過去內地對待「劣跡藝人」的做法均全面封殺其作品，根本搜尋不到其有關作品，但明顯地王力宏不在此行動上，其官方微博﹑個人微博仍運作中，連過去的作品亦已恢復上架，讓不少網友猜測應該全面復出機會大。而對於他全面復出的傳聞，不少網友均表明支持，直言他是一位不可多得的音樂才子，華語樂壇需要他這種頂級音樂人。

王力宏傳明年全面復出。（微博圖片）