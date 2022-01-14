王力宏昔日訪問片被問妻兒問題　第一反應奇特惹網民討論

「金曲歌王」王力宏日前剛隔離結束出關，卻被前妻李靚蕾在社交網站發千字文踢爆，指他帶了3名陌生男人返家，還叫她拔掉監視器，更令孩子受驚嚇哭，再次掀起不少風波。而近日有網友就挖出他昔日上內地節目《非常靜距離》的訪問，被問到「愛老婆跟愛孩子有甚麼不一樣？」的時候，他的第一反應相當奇妙引起不少討論。

李靚蕾發文指王力宏帶陌生男人返家，掀起不少風波。（視覺中國﹑李靚蕾微博圖片）

在節目中主持人問道王力宏「愛老婆吧？」而他二話不說表示：「當然。」隨後被問道：「愛老婆跟愛孩子有甚麼不一樣？」時，他則摸摸下巴思考了許久再回答：「其實我的孩子才六個月大，還不會講話。」之後將話題轉移到新專輯上：「但是新專輯裡頭，我寫了一首歌叫做《IN YOUR EYES》在你眼中。很多的溝通很多的眼神交集能代表千言萬語，雖然話還不會說，可是還是很多的感觸。」對老婆李靚蕾沒有多談。而不少網友再回顧該舊片段時，對他反應有不少解讀，揚言當時的他完全不像是剛結婚不久的幸福人夫，難道當時婚姻已經出現問題？

王力宏的第一反應掀起討論。（影片截圖）