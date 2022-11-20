TVB台慶｜汪明荃贏靚車轉贈家英哥　揸開Benz：德國車就有信心啲

《萬千星輝賀台慶》郭富城表演完畢，就到了台慶幸運大抽獎，是次抽獎的終極大獎由汪明荃（阿姐）贏得，果真是貴氣迫人兼鴻運當頭！



汪明荃（阿姐）贏得動車一部兼十萬大獎現金獎，鴻運當頭呀！（陳順禎攝）

贏得電動車一部兼十萬大獎現金獎的汪明荃接受《香港01》訪問，表示抽得新車後會試駕一排，嘗試一下新車的性能。她說：「好興奮，都意外嘅。我都未試過中大獎，係有一次差啲贏咗一百萬。」

汪明荃（阿姐）和家英哥。（網上圖片）

汪明荃續說：「架車會諗住玩吓，都係家英哥話想要架電車。」還說會轉贈給家英哥。她也續說，平時外出都是駕駛Benz，她說：「我哋都係Benz，因為覺得Benz零件好似自己有信心啲，因為我哋住郊區，德國車就有信心啲。」不知道用過電車之後，汪阿姐和家英哥會不會「轉會」呢？

汪明荃（阿姐）透露衣着由TVB服裝部提供。（葉志明攝）

她亦表示，今年台慶節目多了致謝前輩的環節，看得十分感動。問及如何今年司儀表現如何，有豐富司儀經驗的汪明荃就說：「今年有20個新司儀，呢個主意好，因為始終要畀個機會佢哋做，台慶一件咁大盛事，佢哋又有得表現，相信觀眾留下嘅印象會更加多。」

汪明荃（阿姐）點名讚黃建東（右一）。仲話佢有前途。（葉志明攝）

汪明荃亦表示當晚司儀表現都不錯。問到哪一位司儀表現較好和印象較深，汪明荃回答：「建東啦，咁快就冇諗咁多有冇改進，我諗佢有自己風格啦，同埋佢口齒伶俐，同埋都多才多藝，有前途呀。」

郭富城表演，全場high爆。（葉志明攝）

郭富城擔任壓軸表演嘉賓，表演過後汪明荃也和郭富城聊了一會。她說：「主要係讚佢跳得好，佢就話：『唔係，我都唔係跳得咁好。」咁樣，佢梗係要求高啦。」