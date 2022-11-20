TVB台慶｜林子超妖爆唱跳LadyGaga　網民勁負評：一啖砂糖一啖屎

《萬千星輝賀台慶》節目中，《香港小姐再競選》中間加插了不少表演環節，其中就有林子超以Lady Gaga式造型翻唱名曲《Bad Romance》，不過男穿女裝的勁舞表演，以及唱歌就惹來不少網民反感，有人更直言林子超的表演穿插在《香港小姐再競選》之中是「一啖砂糖一啖屎」，相當之mean。



林子超表示接受網民負評。（陳順禎攝）

表演過後，林子超接受《香港01》訪問，他坦言自己雖然只有兩個星期時間準備，但仍然毫不馬虎，練舞之餘還會抽時間操練肌肉。他說：「每日一定要拉筋，因為我有個凌空一字馬動作，驚自己唔夠鬆，同埋最尾要除衫，所以又用咗好多時間操大隻啲。當然可以再做好啲，因為永遠冇最好，但係時間太短，所以盡咗力就算，做自己最大極限。」

林子超穿回男裝。（陳順禎攝）

有網民睇完表演後，在討論區討論兼留下負評，指是「一啖砂糖一啖屎」。林子超聞言就回答：「做完全城一叮之後，有網民話我似Lady Gaga，所以今次就嘗試一下Lady Gaga，希望可以食住網民對我嘅認知。嗰次之後都好多網同事叫我做 Andy Gaga。」

睇完養眼畫面再睇林子超，個反差咁大又好難怪網民咁大反應。（葉志明攝）

林子超唱跳Lady Gaga的《Bad Romance》，十分妖。（葉志明攝）

林子超仲騷埋胸肌。（葉志明攝）

他續說：「我覺得係大家審美角度唔同，但係我都好感恩，佢睇完我嘅表演再留呢個意見，個意見一定會接受，但係我唔可以滿足每一個人嘅要求，所以我都多謝大家有睇。見到我唔係轉台，我已經好感恩，多謝你哋！」有網民負評說他唱歌難聽，他就表示自己聲音低沉，而Lady Gaga則高音，當然永遠無法相比。

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