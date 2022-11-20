SUPER JUNIOR成疫情後首來港開騷韓團　始源超感動：非常感謝香港

事隔三年再有韓國組合來港開騷，打頭陣的男團SUPER JUNIOR昨晚（19日）於亞洲博覽館舉行第一場的SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》，八位成員利特、藝聲、神童、東海、銀赫、始源、圭賢及厲旭一出場隨即用歌聲震爆全場。



（左至右）SUPER JUNIOR八位成員神童、厲旭、東海、藝聲、始源、圭賢、銀赫及利特。

SJ以《Burn the Floor》一曲展開序幕，並大玩手燈舞，緊接帶來《The Crown》、《Super》、《Mr. Simple》、《Ticky Tocky》、《Paradox》和《Mystery》等歌曲， 一口氣又跳又唱近七首歌Medley，再停下來跟大家打招呼。神童首先用廣東話同觀眾打招呼：「你好大家好」，然後再說「弟弟、哥哥、妹妹、姐姐，我是神童！」他再用韓文表示：「好耐好耐先嚟到香港，大家真係非常之熱烈，希望直至到最後一刻，大家都enjoy，大家識聽韓文？我愛你呀！」

SJ以《Burn the Floor》一曲展開序幕，並大玩手燈舞，緊接帶來《The Crown》、《Super》、《Mr. Simple》、《Ticky Tocky》、《Paradox》和《Mystery》等歌曲。

東海笑稱 : 「真係事隔好耐見大家，大家近來好嗎？大家更加靚女咗喎，係咪近排戀愛緊呀？唔係丫嘛，唔會㗎可，我真係好掛住大家，尋日隔離緊嘅時間，我搵返以前喺香港舉辦嘅Super Show，今日我都預測大家比我嘅愛都會係咁，好期待大家俾多啲愛我，我準備咗啲禮物！」然後再大力送上飛吻，令歌迷為之瘋狂。勵旭就問歌迷：「我想畀大家睇到我剪咗頭髮靚唔靚仔啊？我靚唔靚啫？」現場歌迷即大叫「靚！」

SJ成員們玩得相當盡興。

崔始源坦言得知SJ是第一個來香港演出的海外歌手感到非常開心：「非常非常感謝香港，好多謝大家等我哋咁耐，我哋會做更加好嘅演出俾大家睇！」隊長利特就坦言隔離關係，他們於酒店休息了兩日：「今日我哋嘅member體力非常之好，我哋喺酒店住咗兩晚咩都冇做，你知唔知呢兩日，香港嘅天氣如何我都唔知呀，聽講話熱我都唔覺得。」

SJ尾場騷於今日下午舉行。

演唱會去到一半，成員就開始調戲始源，問他為何今次沒有除衫環節，始源笑道：「我今日完咗之後我今日完咗之後唔食飯！再想想....」大家即問他：「咁係咪即係聽日除呀？」始源笑說：「我哋係咪合約簽明我要除架？」然後始源又再被隊友笑問，「你諗諗丫，門票價30萬won架！」接著神童走去揭起始源嘅T恤，即引哄動全場瘋叫。SJ尾場演唱會將於今日（20日）下午五時開始，始源會否如粉絲所願除衫騷肌，屆時自有分曉！