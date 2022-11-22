蔡卓妍40歲牛一感悟「人生第二個20歲而已」　獲偶像周星馳送祝福

蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來40歲生日，一班好友鍾欣潼（阿嬌）、容祖兒（Joey）、霍汶希（Mani）等於零點準時曬照發文，為其慶祝牛一。



雖然最親密的好友都不在身邊，但大家的心意阿Sa都收到，踏入4字頭的她在IG寫下感悟：「沒什麼，40而已！就是皺紋多了一點而已；真的沒什麼，40而已！就是白頭髮多長了一點而已；真的真的沒什麼，40而已！就是智慧多了一點，女人味多了一點，閱歷豐富了一點而已！時間仍在走，世界不停轉，生命更飽滿，一切的一切都在告訴我 需要更努力的（地）過好每一天每一分每一秒！具體到落實那就是，吃好喝好睡好玩好，工作好學習好運動好。歲月讓我更從容，體驗讓生活更有意義！生日祝福都收到，不過是開始人生第二個20歲而已~」相中的阿Sa身穿白色T-shirt，一頭淺啡色捲髮配上曬傷妝俏皮可愛，非常青春，完全看不出已經40歲。

阿Sa為40歲「寫詩」。（IG截圖）

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圈中眾多好友也紛紛為阿Sa送上祝福，包括鄧麗欣、馬天佑、鍾舒漫、王敏奕、古巨基等，偶像星爺也留言道：「生日快樂」，同時有不少網友都大讚阿Sa後生：「阿Sa真的不顯老，娃娃臉太有優勢了」、「Whatttttttttt? 以為你28」、「祝你食極唔肥，keep住童顏」等。

星爺特別現身！（IG截圖）