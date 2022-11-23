疑似六公館老闆捉姦夫片被瘋傳　KOL發文自辯：已正式分開

知名中式餐廳六公館老闆Simon Choi捉姦夫的片段今日（23日）被流出，影片中疑似他的另一半KOL Alva與另一名疑似電訊公司高層大被同眠，影片可見三人都異常冷靜，Simon Choi問該男子：「你邊位呀？你先走啦。（你俾啲時間我，去一去洗手間）點俾時間你呀？你邊個呀？（朋友）咁你出去先啦，你今日識㗎？」全程「姦夫」表現冷靜，非常有睡意，而疑似KOL Alva更是繼續睡覺，什麼也聽不見。

Facebook Post！（截圖）

網民指該女子是KOL Alva。（IG照片）

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影片最爆就是「姦夫」準備走時，Simon Choi掀起大被，可見疑似KOL Alva下半身半裸並問道：「咩事呀？」之後繼續入睡。而Simon Choi的IG可見他相識滿天下，不少明星藝人都是他餐廳的捧場客，他與不少女神例如鍾欣潼、蘇皓兒、陳瀅和湯洛雯等人都有合照。而KOL Alva同樣是靚女一名，她更不時大曬性感身材。記者就有關片段向Simon Choi查詢，但暫未有回覆！但KOL Alva亦有出澄清文，文中她沒有否認自己是當事人，並強調自己於上月16日與Simon Choi已正式分手，並正準備搬屋。Alva回覆《香港01》指：「已澄清 不再作回應 不要助紂為虐（前男友報復，你會追究嗎？）不會 不作回應了）」。

全文如下：

香港地大家生活都好辛苦好苦悶 有

花生一定都想食下我都明白既 既然

係咁就食一粒完整嘅花生吧

我相信好多留言既人都不認識我一段感情其實係好複雜

中間會經歷好多事

於10/16之前我與另一半以作正式分開

10/16之前已冷靜坐低討論又試過

報警又試過(我沒有試過一段感情需要報噤多次警因為佢郁手郁腳

唔小心整到我也試過 而在無數次拉拉扯扯中 終於我以為達成左共識

和對方說了三個條件

1. 請明白我們是真真正正分手了

2.我需要時間搬屋講你俾一至兩個月

時間安排這段日子請不要聯繫或者上嚟

3.我唔想做到咁核突要換鎖令你上唔到

(WhatsApp有白字黑字寫明）

4. 第四點係同你哋說明嘅 就係我喺佢人生最低潮嘅時候同佢一齊因為covid 佢受影響得好緊要工作驚唔開心都有好多 所以同佢一齊與金錢無關佢沒有如大家所想日日坐係到收錢 反而我日日都在工作 以我力所能及的努力去賺錢

KOL Alva一直被稱六公館老闆娘！（IG照片）