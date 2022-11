六公館老闆Simon Choi回應瘋傳短片：每段感情只有當事人先明白

知名中式餐廳六公館老闆Simon Choi的疑似「捉姦夫」片段今日(23日)被流出,影片中疑似他的另一半KOL Alva與「姦夫」同眠於床上,而Simon Choi掀起被後見KOL Alva疑似下半身半裸並問道:「咩事呀?」之後繼續入睡。 Alva早前已經發文指她與Simon Choi已經正式分手,而Simon Choi亦發文證實二人已經分手。

Simon Choi亦有發文澄清:

面對完全不實嘅指控,特別去到PHYSICAL VIOLENCE & THREATS同埋報警,根本完全冇發生。相信每段感情只有當事人先會明白同感受最深,大家都一定經歷過唔同嘅感情問題,唔好再SHARE喇!

THANKS EVERYONE FOR ALL THE KIND MESSAGES AND DMS!

I AM • LET'S FOCUS ON WORKS! BIG LOVE



Simon Choi亦有發文澄清 (ig圖片)

KOL Alva早前亦有出澄清文,文中她沒有否認自己是當事人,並強調自己於上月16日與Simon Choi已正式分手,並正準備搬屋。Alva回覆《香港01》指:「已澄清 不再作回應 不要助紂為虐(前男友報復,你會追究嗎?)不會 不作回應了)」。

全文如下:

香港地大家生活都好辛苦好苦悶 有

花生一定都想食下我都明白既 既然

係咁就食一粒完整嘅花生吧

我相信好多留言既人都不認識我一段感情其實係好複雜

中間會經歷好多事

於10/16之前我與另一半以作正式分開

10/16之前已冷靜坐低討論又試過

報警又試過(我沒有試過一段感情需要報噤多次警因為佢郁手郁腳

唔小心整到我也試過 而在無數次拉拉扯扯中 終於我以為達成左共識

和對方說了三個條件

1. 請明白我們是真真正正分手了

2.我需要時間搬屋講你俾一至兩個月

時間安排這段日子請不要聯繫或者上嚟

3.我唔想做到咁核突要換鎖令你上唔到

(WhatsApp有白字黑字寫明)

4. 第四點係同你哋說明嘅 就係我喺佢人生最低潮嘅時候同佢一齊因為covid 佢受影響得好緊要工作驚唔開心都有好多 所以同佢一齊與金錢無關佢沒有如大家所想日日坐係到收錢 反而我日日都在工作 以我力所能及的努力去賺錢。