爆料王Sean Lam原來係林作徒弟：這次搞到了Coffee姐，真不好意思

近日一位KOL「Sean Lam」在社交平台暗示林芊妤（Coffee）婚後仍有出席富豪飯局，雖然事後Coffee已經立即在社交平台激動澄清，指自己不認識對方。但Sean Lam仍然繼續爆料爆料，在社交平台曬出Coffee曾出席他花店的event相，導致「不認識對方」的謊言不攻自破。之後再次有人在Coffee的Telegram群組中貼出上述圖片，認為Coffee私下確實與該名KOL有交情，並非他所講的「不認識對方」， 有在群組中表示對Coffee感到失望，Coffee隨即在過萬人的Telegram群組澄清事件。

Seanlam曬出coffee曾出席他花店的event相 （熒幕截圖）

Sean Lam昨日（23日）在社交平台再次爆出一段疑似捉姦片的主角的料，指自己與主角已經認識超過十年及暗示該段影片是他本人自己發放出去等。「抽水王」林作見近日Sean Lam爆紅，所以立即跑出來發揮抽水王本質，林作指：「實不相瞞，Sean Lam 可以說是我的弟子。這次搞到了Coffee姐，真不好意思。但Sean受我啟發，這次成功，則是無容置否。這就是我的實力。」林作暗指Sean Lam的抽水功力仍在他之下，Sean Lam受到他的啟發才會去抽Coffee水，林作亦有上傳Sean Lam與他的對話到社交平台。

六公館老闆捉姦片瘋傳 KOL Sean Lam爆驚人內幕指某人有風化病

林作亦有上傳Sean Lam與他的對話到社交平台 (ig@jolamchok)