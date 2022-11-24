買汪小菲自家產品力挺？　金牌監製于正：老太太賺錢太難了

台灣女星大S（徐熙媛）近日與前夫汪小菲因為錢銀瓜葛問題而互相隔空罵戰，成為全城熱話。而愛子心切的汪小菲媽媽張蘭亦在直播中一邊狠批大S一家一邊賣着自家品牌產品，同樣引來不少關注。對此內地知名製作人于正就在微博上貼一份購買他們家的購物清單，被質疑是在力挺汪小菲﹑張蘭母子。

汪小菲﹑大S最近因為錢銀瓜葛問題隔空罵戰，成為全城熱話。（微博圖片）

于正在微博上貼了一份購物清單，清一色都是汪小菲他們家的產品，他留言表示：「本來在減肥，這些都是要隔絕的，但不知道為啥，就是想買！於是……。」緊貼時事的他引發網友好奇，紛紛在他微博留言：「你支持誰呀？考慮把這對冤家的故事編進電視劇嗎？」他就回應：「我以行動表明立場。」另有網友更直接發問：「這是為汪小菲，打抱不平嗎？」他就強調表示：「沒有沒有，我就一吃瓜群眾，買點東西支持一下而已！」還揚言自己只是關心他們要賣多少產品才能將近千萬台幣的床墊賣回來而已。

于正疑力撐汪小菲﹑張蘭母子。（于正微博圖片﹑影片截圖）

不過，當他回應網友問道好不吃的問題時，他則表示自己還未吃過，但就揚言要支持一下：「65歲老太太賺錢太難了，還要養50歲韓國猥瑣光頭，太客氣了，支持一下，最討厭（綠茶）！」雖然他並沒有指名道姓，但大家早已心裡有數，讓不少網友認為他是在力挺汪小菲﹑張蘭母子，成為微博熱門話題，目前已超過2百萬閱讀量。

大S徐熙媛和具俊曄婚後甜蜜無比。（tvN）