28歲貝依霖遭KOL爆「被包養」　笑稱渴望多年：都係一種本事

Coffee（林芊妤）最近被一名富貴KOL「Sean Lam」連環爆料，暗指她婚後仍出席富豪飯局，令Coffee不得不激動澄清還自己清白。然而，現年28歲的貝依霖（Chantale）再成為另一受害者，她同樣遭「Sean Lam」直指「有老細包佢，貼錢包小鮮肉」等等，Chantale對此亦終於回應。

貝依霖（Chantale）憑身材姣好及甜美的外貌，而成為不少網民的幻想對象。（IG/@chantalebelle）

激動證清！（IG截圖）

Chantale一直被封為性感女神，她亦從不吝惜經常大曬迷人身材，今年更曾真空上陣推出限量NFT寫真。對於被包一事，她寫道：「之前一直冇回應，因為我覺得好悶冇新意應該冇人信。其實都傳咗咁多年，包我嘅人你喺邊度啊？hello 出嚟打個招呼好嗎我搵你搵得好辛苦。唔好攞我喺節目講嘅topic出嚟作故仔na，其實好多人都話識我㗎，嗰啲朋友嘅朋友，我連電話號碼都冇 ，又無單獨食過飯，可能唯一見過都係一大班人，唔知點解突然就好似同我好熟，講我好多嘢似層層咁。」她更強調：「如果真係有嘅話我真係唔介意俾人講，因為俾人包同埋包小鮮肉都係一種本事，你哋都唔知我渴望咗幾多年，辛苦命要靠自己，好可惜不得不承認我暫時未有呢個本事。」

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她更笑稱被人包和包小鮮肉都是一種本事！（IG截圖）

對於好友KOL Alva與六公館老闆闆Simon Choi的分手風波以及Simon Choi疑似捉姦夫片被瘋傳，Chantale亦有力撐好友，親證Alva已婚10月中與Simon Choi正式分手，更指Alva有Whatsapp對話作證：「分手之後佢前任半夜衝上去佢屋企企圖箍煲！當時我朋友瞓緊覺冇着褲！呢個賤男就拍晒片跟住網上瘋傳，D劇情拍到好似我朋友出軌咁！得不到就要摧毁！好可怕!」

事件始末：疑似六公館老闆捉姦夫片被瘋傳 KOL發文自辯：已正式分開

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