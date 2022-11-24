楊冪回應新劇造型艷麗　與許凱拍洗腳戲面紅：可能吻戲都未必

楊冪與許凱主演的劇集《愛的二八定律》正在熱播，最近她接受《入戲》訪問，解答了不少爭議話題，包括造型、許凱原聲、假結婚等，引起網友討論。



楊冪同許凱展開一段姊弟戀。（微博@電視劇愛的二八定律）

劇中的楊冪飾演一位精英律師「秦施」，每日都穿得非常華麗，家中的裝飾也是大面積的鮮艷色塊，不少劇迷認為這看上去不太專業，而楊冪表示：「導演問過很多做律師的朋友，她們也會穿得、打扮得很好看，律師只是她的職業，要拋開刻板印象去看的話，她們也是一個人，也會給自己打扮得很好看。」但對於她本人來講，生活中就不會穿得這麼鮮艷。

+ 4

秦施這個角色設定是一位獨立且事業有成的女性，不少網友認為同楊冪很相似，不過她就予以否認：「還是有點不一樣的，就是她有的時候會有一些猶豫，我沒有那麼多猶豫，我做選擇比較快。」反而劇中「秦施」與家人鬥嘴這一點就同楊冪一樣：「我跟我家裡人相處的方式也是這樣的，但我懟人懟不過我爸，我爸懟人非常厲害，我都是跟他學的。有的時候別人會說我懟人特別狠的話，我說沒辦法，上樑不正，下樑比較歪，他懟我也說明他就是很愛我，爸爸永遠都是支持女兒，無條件站在女兒這邊的。」

楊冪笑指上樑不正，下樑比較歪。（視頻截圖）

劇中許凱採用原聲，因酷似台灣口音引起爭議，楊冪透露，今次是對方首次自己配音，也曾同她坦言擔心大家會接受不了：「但我覺得還挺適合的，因為他生活中自己的聲音就是呆呆萌萌的。」提及拍攝趣事，楊冪分享道：「因為一開始其實第一個主場景拍的就是我家，全是跟許凱的戲，開始我倆就完全真的不熟，然後拍了一場洗腳的戲，當時我倆臉都紅了，就是因為確實不熟，可能拍吻戲都未必會臉紅。」

除此之外，劇中因「秦施」單身導致在事業上無法更好晉升，所以被迫假結婚，對於楊冪會如何處理，她答道：「搞事業有錯嗎，沒錯啊，狠狠搞事業挺好的，其他的什麼不重要。」

+ 2

點擊睇楊冪更多靚相：