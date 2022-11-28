中年好聲音｜屯門娜娜捧蛋　《男親女愛》原作曲者羅金榮都參加

TVB在舉行《聲夢傳奇》第一、二季後，又舉行了《中年好聲音》為中年人士提供一個成為歌手的機會。《中年好聲音》勝出者更有機會為TVB劇集唱主題曲。昨日（27/11）為《中年好聲音》的第一集，由多位參加者中選出50位晉級，形式就似是《中國好聲音》一樣，一開始參加者都是背着評判唱歌，再由評判按燈，得到4盞燈就可自動晉級。



羅金榮呀！（《中年好聲音》截圖）

今集出場的參賽者陣容十分強勁，有歌唱老師之外也不乏唱得之人，也有一位被稱為「旺角小龍女」的街頭演唱者，也有一些例如42歲李泇霖、50歲李思林等的素人參賽，當中任職酒店廚師的顏志恒更獲得著名音樂人張佳添的好評，表示他是比賽的「黑馬」，張佳添最想看到進步的參賽者。當中更有參加過央視《2020年春節聯歡晚會》，中國中央電視台大型選秀綜藝《星光大道》2019年度總冠軍的的「旺角小龍女」龍婷，更有《男親女愛》主題曲《藍天》原作曲者的羅金榮。

「旺角小龍女」龍婷原來係中央電視台大型選秀綜藝《星光大道》2019年度總冠軍。（《中年好聲音》截圖）

+ 4

屯門娜娜董幸兒「捧蛋」。（《中年好聲音》截圖）

有晉級的參賽者，也有落選的。被稱為「屯門娜娜」的董幸兒，就因為忘詞、甩key等因素，一盞燈也沒有而落選。肥媽也直言：「梗係啦，你太多嘢記呀嘛，未開聲一開始就掛住擺pose。」

肥媽批評好中肯。（《中年好聲音》截圖）

去咗屯門咁。（《中年好聲音》截圖）

+ 10

為蜈不少得到5盞燈的鮑聖光。（《中年好聲音》截圖）