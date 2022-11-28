網紅貝依霖涉宣傳賭博被捕　曾自爆暴力中長大：爸爸打到我爆晒缸

28歲的性感網紅貝依霖（Chantale）今（28/11）因涉網上宣傳賭博被捕，現已獲准保釋候查。自多年前她已因大膽的言行作風而被封為「女神」，在網上也頗有知名度。貝依霖（Chantale）於網上經常大派「軍糧」之餘，言論也十分大膽。早年於網台節目中，她曾自揭悲慘身世。



網紅貝依霖涉宣傳賭博被捕。（IG@chantalebelle）

貝依霖（Chantale）在節目中說過：「我婆婆係四川人，佢有湊過我一段時間，因為我屋企人唔係點湊我。即係可能揼下去阿婆嗰度，揼下去同學度，揼下去阿嬸度，咁樣大㗎。」

貝依霖曾擔任過不少節目嘉賓。（電視截圖）

貝依霖更直言將父母視作已故，語氣決絕，原因是她小時候是在爸爸的打駡下長大：「佢打到我爆晒缸，跟住又逼我飲酒。其實我由5歲開始已經打得好犀利㗎喇，即係可能十幾條藤條綁埋一紥打，跟住一個玻璃煙灰缸扻埋你個頭度。」

貝依霖參演過《初戀日記：賤男蜜擾》。（IG圖片）

當時，貝依霖分享了其中一次恐佈經歷，她說：「嗰陣我讀到五年班我最記得㗎喇，佢夜晚飲醉咗酒返嚟呢就郁手郁腳嗰啲，有一次佢想打我老母。我老母就匿埋，鎖埋度房門，佢攞個鎚揼爛個鎖。我喺廚房攞把刀出嚟，我話你唔好再郁手喇。佢好驚，跟住就走咗。我由嗰日開始就知，呢把嘢（刀）有料到呀。」

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