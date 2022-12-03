專訪｜陳山聰入行30年想有認同多過攞獎：觀眾以前唔鍾意我

TVB劇集《超能使者》進入結尾，正邪大戰愈演愈烈，除此之外陳山聰（飾膠勇）和劉穎鏇（飾Open）這對CP的感情線更令觀眾睇得投入。對住陳山聰來說，2022年絕對是豐收的一年，除了台慶劇《超能使者》外，還有《美麗戰場》、《回歸光影頌: 我的驕傲》、《十八年後的終極告白2.0》、《金宵大廈2》、《鐵拳英雄》共6套劇集上映，且每套都有不一樣的演出，無論是大大隻的連棘、充滿計謀的一言Sir，滿口鄉音重情義的「膠勇」，《金宵大廈2》一劇分飾7角抑或是《十八年後的終極告白2.0》中反串同時飾演方志浩和Sophia，都讓觀眾看到陳山聰在演出上不同的可能性。陳山聰在《香港01》專訪中直言：「比起淨係攞住一個獎，觀眾認同，有認受性更實在。」



《鐵拳英雄》和《超能使者》造就了硬漢形象的陳山聰。（截圖）

很多人會認為作為一個演員，獎項大於一切，因為獎項是一個事業里程碑，「攞到獎即是成功，未攞到獎即是尚未成功。」不過對於陳山聰來說，觀眾們的肯定和喜愛似乎是大於一切。他說：「呢9年大家睇住陳山聰嘅蛻變，由9年前嘅陳山聰，到《金宵大廈》，再到2022年嘅我。有人講過：『陳山聰，我以前唔鍾意你㗎，覺得你做戲唔好，但係而家愈睇愈OK。』呢句說話話畀我聽，係證明我冇行錯，亦都冇揀錯，我嘅努力得到觀眾認同，比起攞獎狀更好。」

《十八年後的終極告白2.0》令陳山聰在淒技上有突破。（截圖）

於網上搜尋「陳山聰」三個字，除了近期播出的劇集名稱，無可否認地一定會出現舊愛、前度的名字。問到一些負面新聞或者近人感情，很多藝人都會選擇避重就輕、耍太極甚至是忽略去應付。面對這些猶如「骨刺」一般的問題，陳山聰反而是十分大方，正面地回答，他的第一句就說：「緣份，係我嘅錯，能夠做嘅都做咗亦都係過去。」

陳山聰十分大方，有問必有答。（葉志明攝）

他續說：「9年嚟最大分別，而家做咗爸爸有責任感，家庭行先，工作都重要嘅，正因為有家庭先會更加做好份工作。我記得2017年喺新加坡攞最佳男主角，喺台上講過：『人生係一場馬拉松，那怕你跌倒行錯路，只要你企返起身，繼續向前行，你一定要跑到去你想要嘅終點。』」他坦言，當年的自己確實是不成熟，也錯過了很多機會：「就係呢啲經歷，先令自己成長。」

9年來觀眾見證了陳山聰的成長。（葉志明攝）

那些年的陳山聰就如花花公子的代名詞。如果有「如果」的話，陳山聰可能會走得更遠。她說：「所以添哥成日搵我做壞人。」對於以前的戀情，他坦然接受之外，更認為做人應該向前睇。他說：「如果你問我後唔後悔，其實冇得後悔，因為已經過去。呢啲黑歷史，如果繼續沉淪喺度，咁前面唔會有一遍光明。就係正正呢段感情，更加令我明白對婚姻要更加珍惜。」

《金宵大廈》、《金宵大廈2》可算是陳山聰事業的其中一個高峰。（劇照）

陳山聰一家人十分幸福。（IG圖片）

2019年陳山聰和從事美容業的圈外女友何麗萍（Apple）拍拖5年後結婚，2020年太太更為他誕下兒子，一家三口生活美滿又幸福。他說：「今日嘅陳山聰係最開心最幸福。」

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