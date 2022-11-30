超能使者｜歐瑞偉獲影壇一哥提攜入行　跟大馬妻一原因決定閃婚

【超能使者｜歐瑞偉】歐瑞偉近年憑著處境劇《愛·回家之開心速遞》KC一角成功入屋，今次歐瑞偉在劇集《超能使者》中為觀眾帶來嶄新的一面，劇中他飾演起心狠手辣、陰險狡詐的大反派，再加上他戴上一副粗框眼鏡及穿起西裝跟Iron Man有幾分相似。然而，現實中歐瑞偉是一位好丈夫、父親，仔女都都完美遺傳他的優良好基因，且充滿星味。



超能使者｜歐瑞偉戴上一副粗框眼鏡及穿起西裝跟Iron Man有幾分相似。（Youtube@TVB 截圖）

超能使者｜劇中歐瑞偉飾演起心狠手辣，陰險狡詐的大反派。（IG@au_siu_wai）

超能使者｜歐瑞偉入行逾30年 憑《愛回家》成功入屋

現年60歲的歐瑞偉入行多年飾演無數經典配角，或者觀眾未必想得起，但是近年歐瑞偉憑《愛回家》KC一角終於在觀眾心中留下深刻印象，尤其是跟李偉健所飾演Terry一角表現合拍而被網民封為「最強HeHe CP」。雖則入行逾30年從未做過男主角，不過他飾演的每個角色都是必不可少。

超能使者｜歐瑞偉憑《愛回家》KC一角終於在觀眾心中留下深刻印象。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

自入行後，歐瑞偉多年間主要演出警察、消防員這類型角色，而在古裝則多數以大俠形象出現。1995年歐瑞偉曾親自編導電影《O記實錄之梟情》，惟香港演出機會不算多，遂同年往大馬發展一直維持5年。直到2001年，歐瑞偉出演TVB經典劇《尋秦記》以「陶方」一角終為人熟悉，甚至2011年重播之時，「陶方」的呼聲再次響起。

超能使者｜歐瑞偉出演TVB經典劇《尋秦記》以「陶方」一角終為人熟悉。（《尋秦記》劇照）

超能使者｜歐瑞偉因影壇大哥而展開演藝生涯

其實歐瑞偉從影前是一名體操運動員，到了1984年加入邵氏擔任龍虎武師，並開始於在邵氏武俠電影《五郎八卦棍》、《少林與武當》、《霹靂十傑》客串一些「二打六」的角色。由於歐瑞偉擁有深厚的功夫底子，一次機緣巧合下擔任了「四大天王」劉德華的指定替身，拍攝TVB劇集《真命天子》，從而展開了他的演藝生涯。歐瑞偉憑著一身好武術，演員、武術指導雙重身份下，有網民更封他為「港版007」。

超能使者｜由於歐瑞偉擁有深厚的功夫底子，一次機緣巧合下擔任了「四大天王」劉德華的指定替身。（IG@au_siu_wai）

超能使者｜歐瑞偉為人低調 多年努力終被大眾肯定

自從《愛回家》KC一角漸漸受到觀眾關注，之後也出演不少劇集。在2016年跟拍擋李偉健一起獲提名《萬千星輝頒獎典禮2016》「最受歡迎劇集搭檔」。同年，歐瑞偉出演劇集《城寨英雄》飾演表面友善實為殺手組織頭目的「楊竹鑾」，其演技令觀眾眼前一亮，讓他首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳男配角」；翌年在劇集《同盟》飾演忠誠保鏢再度獲大眾認同，更藉此再度獲提名《萬千星輝頒獎典禮2017》「最受歡迎電視男角色」及「最佳男配角」。

超能使者｜歐瑞偉在《萬千星輝頒獎典禮2018》中獲頒「專業演員大獎」，以表揚其多年來的演藝成就。（IG@au_siu_wai）

在2018年，歐瑞偉在《萬千星輝頒獎典禮2018》中獲頒「專業演員大獎」，以表揚他多年來的演藝成就；翌年更獲得《2019亞洲最具影響力盛典頒獎典禮》「最具影響力專業演員貢獻大獎」殊榮。

超能使者｜歐瑞偉跟大馬妻相愛甘載 恩愛如昔

歐瑞偉赴大馬發展時巧遇自己一生最愛，在當地邂逅愛妻李愛玲，二人相識不足一年便決定結婚。婚後二人育有一子一女。歐瑞偉曾解釋「閃婚」原因，他表示分隔香港、大馬兩地十分辛苦，認為是對的人就毋須浪費時間。結婚至今27年，歐瑞偉跟太太相愛如昔，而且結婚多年歐瑞偉一直零緋聞，絕對是圈中絕世好丈夫、好爸爸。