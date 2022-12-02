陳偉霆陷違反《廣告法》風波　代言貓糧品牌方被罰近百萬

陳偉霆（William）轉戰內地發展10年，憑藉多套劇集與綜藝圈粉無數，一直人氣高企，口碑也不錯，想不到最近卻陷涉及違法代言風波。



陳偉霆剛過完37歲生日不久。（微博@William威廉陳偉霆）

近日，有網友發現陳偉霆代言的貓糧品牌因違法廣告被相關部門罰款，金額高達96萬（約106萬港元），據處罰決定書顯示，《中國人民共和國廣告法》第二一條第（二）項明確規定農藥、獸藥、飼料和飼料添加劑廣告不得含有科研單位、學術機構、技術推廣機構、行業協會或者專業人士、用戶的名義或者形象作推薦、證明，陳偉霆以明星身份為產品作推薦、證明，因此品牌方邀請他代言的行為違法了上述條款規定，屬違法行為，而品牌方因初犯，且及時下架視頻整改，加之通過邀請代言人提升的營業額、取得的違法所得均不顯著，後果危害較輕，因此從輕處理。

品牌方的處罰書。（網絡圖片）

隨著處罰決定書的公開，陳偉霆的代言費也隨之曝光，品牌方與他在去年8月31日簽約一年廣告代言，由第三方負責拍攝、製作，陳偉霆也在微博發布寵物糧相關信息、圖片、及文字廣告等，代言費及拍攝製作費共計684.06萬（約757萬港元）。除此之外，品牌方表示陳偉霆實際有使用其產品餵食寵物，但今年1月20日執法人員現場檢查後，品牌方即下架所有關於陳偉霆的代言宣傳片，合約到期後也無再續約。

詳細內容。（網絡圖片）

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不過，有網友表示，今次處罰針對的是廣告內容，並非代言人，且不涉及產品問題及虛假宣傳，因此陳偉霆未必會被牽連。另外，胡歌、楊洋、謝霆鋒都有代言貓糧，但沒有這類情況出現，可能只是品牌方的問題。