楊千嬅演唱會滯銷？　金融峰會離奇派免費飛遭網民嘲笑：畀都唔睇

楊千嬅在亞洲博覽館Arena Hall 1舉行兩場音樂會《楊千嬅 B minor音樂會2022》，11月17日公開發售，票價分開$980，$680，$380 三種，不過直至今日（2/12）為止，城市電腦售票網上，顯示12月17，18日場次的$680，$380 兩種座位尚餘小量門票，而$980則仍有供應。



《楊千嬅B minor 音樂會2022》官方圖片

自楊千嬅演唱會門票開賣以來，不少傳媒都會為演唱會冠上「滯銷」二字。今日Facebook出現了一則「xxxxxx.net」的廣告，原來他們為了吸引人入場，以10張楊千嬅演唱會門票作招徠，指登記出席該金融高峰會就可以有機會抽取楊千嬅演唱會門票，不過網民似乎興趣不大，還有人負評，直問「冇人睇咩？」、「點解ERROR、張敬軒、陳奕迅都唔使抽飛（派），但係楊千嬅要」、「10張門票咁少，拎50張出嚟抽送」，更有人說：「折現吧」、「畀都唔睇」、「陰功囉，其他歌手一早賣晒，佢就免費派」、「搞到人哋連你個金融高峰會都唔想去」。

《香港01》記者嘗試透過網頁連結登記，但是登記後，網頁貢面就沒有顯示相關演唱會派飛內容，只有一個通知已登記出席的通知。唔通係現場金融峰會現場抽獎品。據知這個金融峰會將於12月16日至17日舉行，如果抽門票是在現場抽的話，那是不是說有機會於17日即抽中即刻可以「行幾步路」直接去隔籬會場睇楊千嬅？真的十分方便！

《香港01》記者嘗試透過網頁連結登記，但是登記後，網頁貢面就沒有顯示相關演唱會派飛內容。（網頁截圖）

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