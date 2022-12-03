黃嘉樂捱出頭做男一　突然宣布離巢：感謝這21年伴我成長的一切

現年43歲的黃嘉樂（Stephen）原本是無綫藝人，入行至今演出超過40套劇集，但多年來只在劇中均以閒角或配角身份登場，並因不時於劇中飾演弟弟角色而被稱為「御用細佬」。他於今年8月結婚成為人夫，獲無綫藝人好友馬國明、唐詩詠、林子善、許家傑以及楊潮凱等出任兄弟團，ERROR成員肥仔（梁業）亦有到賀，可見他在圈中人緣頗佳。黃嘉樂結婚當日，他的攝影師老婆江惠賢戴上媲比《尚氣》十環的龍鳳鈪以及成尺長的金豬牌出嫁，非常矚目。踏入了人生新一頁數月，黃嘉樂昨晚 (2日) 就突然於IG宣布離巢無綫，迎接新的挑戰。

黃嘉樂與老婆江惠賢。(資料圖片)

黃嘉樂出post表示：「感謝這二十一年伴我成長的一切，所有遇上的人和事都是我最好的收穫。跳岀舒適圈，尋找更多機遇，迎接未來更多挑戰，期待一個全新的自己💪🏻他在帖文中有感而發，「感謝這二十一年伴我成長的一切，所有遇上的人和事都是我最好的收穫 💪🏻 #AbrandNewDay #感恩一切 #人生有幾多個十年」他的一些圈中好友及網民都有留言為他打氣加油。

黃嘉樂宣布離巢無綫。(黃嘉樂ig)

黃嘉樂接受《香港01》訪問時，對於離巢無綫一事表示：「首先真係好多謝公司，監製等等比機會我拍《法言人》，經過二十年終於可以擔正，喺自己成長嘅地方做到呢一次主角，真係好感恩，好感謝比機會我嘅人。離開公司就當然好唔捨得啦，我真係喺呢度入行，喺呢度成長，好多感情。

發展方面，而家我過咗四十歲，又成家立室咗，自己好想有啲改變，始終一直我地喺公司嘅身份比較被動，而家可以試下唔同嘅野，咁多年除咗拍劇，好似冇比機會自己睇下其他嘢，睇下岀面發生緊乜嘢。而家我覺得係一個好好嘅契機，其實而家真係乜嘢都想試。

咁大件事當然有同太太商量吓啦，太太好支持我每一個決定，我太太話：最緊要我開心。其實即使將來同(TVB)都可以用唔同方式合作，只係自己想睇下岀面有咩野可以嘗試同挑戰。」

黃嘉樂有份擔演男主角的劇集《法言人》。(黃嘉樂ig)

黃嘉樂對上一套播出的劇集是《痞子殿下》，他在無綫尚有4套存貨尚未播出，包括《旁觀者》、《OPM》、《法言人》以及《本尊就位》，當中在《法言人》更終於捱出頭，做其中一位男主角 。他入行21年至今仍未有機會擔任男主角，曾於2011年機緣巧合下轉戰內地、並在中央電視台古裝神話劇《媽祖》擔任要角。正當事業稍見起色，他父親卻癌病惡化，他便回港照料。後來他於2014年重返無綫，在2015年拍《張保仔》時弄斷十字韌帶而停工1年多，同年他父親癌魔辭世，雙重打擊令他 一度陷入人生谷底。

他曾在訪問中提及亡父，忍不住哽咽說：「爸爸未過身前，我跪地同佢講唔好走，我話我（嘅事業）會好架，但結果佢都係睇唔到……我問佢有冇覺得我入錯行？佢話冇，又叫我畀心機、唔好放棄，我先可以繼續堅持到今日，所以千祈唔好再問我『做咁耐都係啲唔太緊要嘅角色，點解仲繼續做？』因為我應承咗爸爸。」

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